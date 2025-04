El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EEUU) admitió este martes que expulsó por error el pasado 15 de marzo a un hombre salvadoreño que se encontraba legalmente en el país norteamericano.

Se trata de Kilmer Armado Abrego-García, quien fue enviado de regreso a El Salvador en el marco de una controvertida deportación sumaria que afectó también a más de 200 venezolanos. Estos fueron ingresados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en su país natal.

A raíz de lo ocurrido, la defensa del afectado interpuso una demanda contra los secretarios de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y de Estado, Marco Rubio; además de la fiscal general, Pam Bondi, y varios altos cargos de ICE.

EEUU dice que no puede liberar a hombre deportado “por error” a El Salvador

No obstante, la Administración Trump comunicó que, al no estar Abrego García bajo custodia estadounidense, no se puede cursar una orden para que sea retornado a EEUU, señala The New York Times.

Según los abogados de Abrego-García, residente en el condado de Prince George en Maryland, en 2019 un informante aseguró que era miembro de la banda criminal MS-13 (Mara Salvatrucha). Si bien inicialmente se decretó que podía ser deportado, tras solicitar asilo un juez concedió una suspensión de dicha orden.

Así las cosas, Abrego-García se encontraba legalmente en Estados Unidos, según los documentos judiciales.

Sin embargo, funcionarios de ICE lo detuvieron el pasado 12 de marzo, le explicaron “erróneamente” que su estatus había cambiado y lo enviaron a un centro de detención en Texas. Desde ahí fue trasladado al Cecot, la megacárcel del presidente salvadoreño Nayib Bukele, en uno de los tres aviones que el pasado 15 de marzo transportaron a más de 200 venezolanos y decenas de salvadoreños a El Salvador.

“Un error administrativo”

Tras el requerimiento presentado por la defensa de Abrego-García, un funcionario de ICE admitió ante el juez que la expulsión del hombre “fue un error”, aunque al mismo tiempo argumenta que las autoridades actuaron con “buena fe”.

“Aunque el ICE conocía su protección contra la deportación a El Salvador, Ábrego García fue deportado a El Salvador debido a un error administrativo”, declaró el Gobierno de EEUU ante un tribunal, según recoge The Atlantic.

“Fue un descuido y la expulsión se llevó a cabo de buena fe con base en la existencia de una orden final de deportación y la supuesta membresía de Abrego-García en la MS-13″, explicó un funcionario ante la corte, consigna EFE.

La defensa alega que el Gobierno estadounidense no ha podido presentar ninguna prueba de que Abrego-García fuera miembro de MS-13, mientras que ICE consideró ante el juez que al demandante se le dio oportunidad de demostrar que no era un pandillero.

Enemigos Extranjeros, la ley invocada por Trump para deportaciones masivas

En el polémico operativo realizados a mediados de marzo, la mayor parte de los deportados, según la Casa Blanca, fueron desterrados con base en la ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 para realizar deportaciones sumarias que invocó el presidente estadounidense, Donald Trump, argumentando que la banda criminal Tren de Aragua -así como otras organizaciones delictuales declaradas terroristas- está invadiendo EEUU.

Un juez federal bloqueó la implementación de la ley y, después de que una corte de apelaciones ratificara el bloqueo, el Gobierno de EEUU acudió al Tribunal Supremo para que desestime la medida.

Durante el lunes, Washington anunció el envío de otras 17 personas, a las que acusa de ser integrantes del Tren de Aragua y MS-13, al Cecot en El Salvador, en lo que supone un nuevo desafío de la Administración Trump a la judicatura.