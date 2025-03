La deportación de venezolanos a El Salvador ordenada por Trump y que indigna al régimen de Maduro

Polémica ha generado la decisión del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para agilizar las deportaciones masivas, enviando el domingo a cerca de 300 venezolanos a El Salvador de Nayib Bukele.

En concreto, el régimen chavista de Nicolás Maduro considera que Washington “criminaliza, de forma infame e injusta”, a los migrantes venezolanos, quienes, según el chavismo, son víctimas de las sanciones del país norteamericano y otros Gobiernos occidentales.

A través de un comunicado, el régimen chavista expresó su “contundente” rechazo a la invocación de una “ley anacrónica, violatoria de los derechos humanos e ilegal”.

Se trata de un acto que, a su juicio, “evoca los episodios más oscuros de la historia de la humanidad”. Por esto, el chavismo denunció de forma “enérgica” que sus connacionales en EE.UU “están siendo sometidos a persecución”.

Según Washington, se busca acelerar las deportaciones masivas de los integrantes de la banda transnacional de origen venezolano Tren de Aragua, que “está perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio” estadounidense, dice la orden ejecutiva.

La decisión establece que todos los venezolanos mayores de 14 años que pertenezcan al mismo, se encuentren en EE.UU. y no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales, están sujetos a ser detenidos, retenidos y expulsados en calidad de enemigos extranjeros.

El régimen de Maduro repudió con “profunda indignación”, la “amenaza de secuestro de menores de 14 años de edad”.

“Nunca en la historia se había llegado al extremo de pretender calificar en un documento oficial y de manera sumaria a niños como miembros de grupos terroristas”, expresó.

Caracas señaló que el venezolano que salió de su país lo hizo en busca de “alternativas de vida” y por “razones económicas que fueron consecuencia de las penurias creadas (…) por el bloqueo criminal” para “perpetrar sus planes de cambio de régimen”.

“No son terroristas, no son criminales ni ‘enemigos extranjeros’. Son víctimas”, afirmó el chavismo, que acusó nuevamente a dirigentes opositores de haber “solicitado una y otra vez la aplicación de medidas coercitivas unilaterales”, así como de crear una “red criminal de coyotes”.

El oficialismo venezolano, ante la “gravedad de esta maniobra ilegítima”, convocó a la unidad nacional y al “desarrollo de todos los mecanismos de protesta activa en lo diplomático, lo jurídico y lo político”, en defensa de los migrantes y de sus familiares.

“No existirá espacio en la institucionalidad multilateral y en sus relaciones bilaterales a los que Venezuela no acuda para defender exhaustivamente los derechos de sus migrantes”, agregó.

La ONG venezolana Provea también rechazó las deportaciones de Estados Unidos a El Salvador de cientos de personas acusadas de supuestamente pertenecer a la banda criminal transnacional Tren de Aragua “sin garantizar el debido proceso”.

Con esta operación, se intensifican los “ataques contra los venezolanos” por parte del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, quien invocó el sábado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar las deportaciones masivas de presuntos integrantes del Tren de Aragua, nacida en una cárcel de Venezuela.

Este grupo de deportados, según Provea, son “sometidos a un sistema carcelario señalado de abusos por la CIDH (Comisión Interamericana de DD.HH.), alejados de sus familias y sin garantías para su defensa”.

En ese sentido, la ONG denunció que son trasladados a un destino donde “sus derechos no están protegidos, quedan aislados de sus familiares y donde dependen de lo que el Estado salvadoreño decida informar, si es que lo hace“.

Además, señaló que ese traslado a un “sistema carcelario sin garantías” se efectuó pese al bloqueo establecido por el juez federal James Boasberg sobre el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros durante 14 días o hasta nuevo aviso.

“¿Sobre qué delitos están siendo juzgados? ¿En qué tiempo fueron procesados? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Qué derecho a la defensa se les garantiza? Estas deportaciones ignoran principios básicos del debido proceso y la defensa legal”, afirmó Provea.

Asimismo, afirmó que la migración venezolana “es consecuencia de las políticas excluyentes y erráticas” de Nicolás Maduro -investido en enero para un cuestionado tercer mandato-, que “han cerrado cualquier salida democrática”.

La Ley de Enemigos Extranjeros no había sido invocada en EE.UU desde la II Guerra Mundial (1939-1945), cuando se usó para detener a estadounidenses de origen japonés, en uno de los episodios más oscuros de racismo contemporáneo.

Tras anunciarse la decisión este sábado, el juez federal James Boasberg bloqueó el uso de la ley durante 14 días o hasta nuevo aviso, y detalló que todo avión con esas personas a bordo, que fuera a despegar o que estuviera en el aire, debía volver a EE.UU.

Sin embargo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció el domingo que, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, se enviaron a más de 250 personas -en su mayoría venezolanos- consideradas integrantes del Tren de Aragua a El Salvador, que el presidente de ese país, Nayib Bukele, se ofreció a encarcelar.

“Fueron trasladados de inmediato al CECOT, el Centro de Reclusión para Terroristas, por un período de un año (renovable)”, confirmó el mandatario salvadoreño en su cuenta de X.

Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).

The United States will pay a very low fee for them,… pic.twitter.com/tfsi8cgpD6

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 16, 2025