Un grupo de 11 diputados republicanos de EE.UU. liderados por Chip Roy demandaron al gobierno de Trump revocar el estatus de Chile en el programa Visa Waiver si no comparte antecedentes delictuales de sus ciudadanos que viajan a EE.UU., alertando sobre el aumento del "turismo delictual" vinculado a bandas chilenas. La carta dirigida a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y al secretario de Estado, Marco Rubio, citó que Chile incumple el acuerdo PCSC firmado en 2013 y destacó casos de robos multimillonarios perpetrados por pandillas chilenas en territorio estadounidense. Los legisladores acusaron a la administración Biden de no presionar a Chile para cumplir el acuerdo y recordaron la exclusión de Argentina y Uruguay del programa por incumplimientos similares en el pasado. La Moneda minimizó la advertencia, afirmando que no representa una postura oficial de la Casa Blanca y defendió la gestión chilena en la cooperación de información.