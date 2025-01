El fiscal del distrito del condado de Orange en California, Todd Spitzer, solicitó suspender la Visa Waiver para Chile, tras los diversos delitos de connacionales en territorio estadounidense.

En concreto, mediante su cuenta de X, Spitzer advirtió de un “vacío legal” en el programa, el “que ha permitido a bandas de crimen organizado chilenas acceder directamente a Estados Unidos”.

“Chile, que se unió al VWP en 2013, ha fallado constantemente en proporcionar a las autoridades estadounidenses la información necesaria sobre antecedentes penales de sus ciudadanos”, acusó, señalando que esto “ha permitido que bandas del crimen organizado chileno exploten el programa, lo que ha provocado un aumento del llamado “turismo delictual” en Estados Unidos”.

En ese sentido, el fiscal instó a “la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, y al Secretario de Estado, Marco Rubio, a tomar medidas inmediatas para abordar la explotación del Programa de Exención de Visa (VWP), por parte de organizaciones criminales chilenas”.

“Estos grupos criminales, comúnmente conocidos como “bandas de robo sudamericanas”, han sido vinculados con robos en residencias y comercios, asaltos a personas seguidas hasta sus hogares y hurtos en al menos 25 estados”, agregó el fiscal.

Spitzer destacó que “solo en 2022, más de 350,000 ciudadanos chilenos ingresaron a EE.UU. bajo el VWP”, realzando su preocupación por como “sindicatos criminales utilizan tecnología sofisticada, como inhibidores de señal Wi-Fi y de teléfonos celulares, para llevar a cabo sus operaciones”.

Así, finalmente, reiteró su solicitud de “suspender de inmediato la participación de Chile en el programa ESTA hasta que cumpla con la entrega de antecedentes penales”.

For nearly two years, Orange County District Attorney Todd Spitzer has been sounding the alarm about a dangerous loophole in the Department of Homeland Security’s ESTA visa waiver program that has allowed Chilean organized crime rings a direct pipeline into the United States to… pic.twitter.com/V6jIwn4pqK

— OCDA Todd Spitzer (@OCDAToddSpitzer) January 30, 2025