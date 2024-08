Conmoción hay en el mundo del deporte tras confirmarse el fallecimiento de la ciclista olímpica venezolana, Daniela Larreal, cuyo cuerpo fue encontrado en su departamento de Las Vegas, en Estados Unidos.

De acuerdo a La Razón, la mujer vivía allí tras haberse exiliado por recibir graves amenazas en su país. Esto, ya que era reconocida por ser una fuerte opositora al régimen chavista de Nicolás Maduro.

El fallecimiento de Daniela Larreal fue confirmado mediante X -antes Twitter- por el Comité Olímpico Venezolano.

“La Junta Directiva del COV lamenta la partida de Daniela Larreal. Con una destacada trayectoria en el ciclismo de pista logró representarnos con honor en cinco Juegos Olímpicos”, detalla en la publicación.

La Junta Directiva del COV lamenta la partida de Daniela Larreal Con una destacada trayectoria en el ciclismo de pista logró representarnos con honor en cinco Juegos Olímpicos, acumular cuatro diplomas olímpicos y triunfos que siempre nos llenaron de mucho orgullo.#QEPD pic.twitter.com/YDJpv72X4D — Comité Olímpico Venezolano (@OfficialCOV) August 16, 2024

Incógnita muerte de Daniela Larreal

Según informaron medios locales, el pasado lunes la mujer no se presentó en el hotel donde trabajaba.

Pasaron los días y como no aparecía, el viernes 16 de agosto la policía irrumpió en el apartamento en el que residía la ciclista y halló su cuerpo sin vida. Los primeros indicios señalaron que llevaría muerta varios días.

Las autoridades del estado de Nevada (al que pertenece Las Vegas) atribuyeron la muerte de Larreal a una presunta asfixia.

Además, durante la autopsia del cadáver habrían encontrado restos sólidos de comida en su tráquea, por lo que no se descarta un posible ahogamiento.

No obstante, la investigación sigue abierta y no se descartan otras hipótesis de los motivos que generaron su deceso.

Opositora de Nicolás Maduro

La atleta se había convertido en una de las voces críticas al régimen al denunciar la corrupción en el deporte venezolano.

“Este Gobierno pretende ocultar, detrás de los atletas, todas las divisas que se están robando. A los venezolanos les digo: Maduro no está regalándonos nada, los recursos de los atletas son un deber del Estado, así lo dicta la ley“, escribió en sus redes sociales.

Su posicionamiento en contra de Maduro la llevaron a recibir numerosas amenazas de muerte, hasta que decidió finalmente exiliarse a Estados Unidos.

En 2016, denunció a través de las redes el acoso al que se estaba viendo sometida.

“Quiero informar a los enfermos de poder que sus descalificaciones hacia mi persona no me afectan, me engrandecen como venezolana y lucharé”, agregó haciendo alusión a los comentarios ofensivos que había recibido.

Pueblo de Venezuela a Raíz de mis declaraciones defendiendo a mi país , me están amenazando a muerte y prohibición de entradas mi país …. — Daniela Larreal (@DanielaLarreal) May 2, 2016

Finalmente, Larrea participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sídney 2000, Atenas 2004 y Londres 2012.