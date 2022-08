El presidente de EE.UU., Joe Biden, anunció este miércoles que perdonará parte de la deuda que cerca de ocho millones de universitarios contrajeron con el Gobierno federal para poder pagar sus estudios, en un guiño al voto joven a poco más de dos meses de las elecciones legislativas.

El anuncio llega después de meses de debate interno dentro del Gobierno y de que, en 2020, se interrumpieran los pagos de deuda estudiantil como medida de alivio por la pandemia.

“Cumpliendo con una de mis promesas de campaña, mi Administración anuncia un plan para dar a las familias trabajadoras y de clase media un poco de espacio para respirar”, señaló Biden en su cuenta de Twitter.

Yesterday, we put out a plan to bring relief to millions of working and middle-class people with student loans.

We’re keeping my campaign promise and forgiving up to $10,000 of federal student loan debt for individuals making less than $125,000 a year.

— Joe Biden (@JoeBiden) August 25, 2022