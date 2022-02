Un camión cargado de 9.000 galones de gasolina chocó este miércoles contra un edificio de la localidad Rockville Centre, de Nueva York, lo que provocó un gran incendio en el que tres bomberos resultaron heridos.

El suceso tuvo lugar alrededor de la 1 de la mañana, en una zona de la región de Long Island, situada a unas 30 millas (casi 50 kilómetros) de la ciudad de Nueva York.

Según las autoridades, el conductor del camión -que resultó herido, en principio leve- perdió el control del vehículo. Este impactó contra un edificio comercial vacío y volcó, vertiendo unos nueve mil galones de combustible (más de cuarenta mil litros).

El choque desencadenó un enorme incendio en cuyas tareas de extinción resultaron heridos tres bomberos.

El sinestro mantuvo además una autopista y las carreteras aledañas cortadas durante horas y a centenares de hogares sin electricidad.

En imágenes difundidas por medios locales pudo verse cómo las llamas abarcaban todo un edificio y cómo una gran columna de humo negro se alzaba sobre él mientras los bomberos trabajaban.

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, anunció en un comunicado que se desplegaron equipos de protección medioambiental.

Esto, para evaluar los daños y limpiar la zona afectada por el vertido de gasolina, que entró en el sistema de alcantarillado.

BREAKING: 12,000 gallon gasoline truck crashed into a building in Rockville Centre. No word on injuries just yet. (Pics from a witness) Latest on @CBSNewYork pic.twitter.com/Ay8NddBJum

— John Dias (@JohnBDias) February 16, 2022