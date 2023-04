En su página oficial, el medio afín al gobierno chino The Global Times subió el video animado hecho por el Teatro de Operaciones del Este del Ejército chino.

De acuerdo a la agencia EFE, el ejército chino informó que “puso a prueba a conciencia en condiciones reales de combate” a estas fuerzas, las que completaron “varias tareas de preparación para la lucha”.

A su vez, aseguraron que “las tropas están listas para luchar en cualquier momento”, añadiendo que las fuerzas están “listas para aplastar de forma decidida cualquier forma de separatismo e intentos de interferencia extranjera”.

WATCH: A computer generated animation by the PLA Eastern Theater Command shows its mock joint precision strikes on the island of Taiwan on Sunday pic.twitter.com/mbjfxsPRcz

— Global Times (@globaltimesnews) April 9, 2023