El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, fue condenado en un tribunal de Nueva York a penas que suman más de 38 años de cárcel, además de dos millones de dólares de multa, por delitos de narcotráfico, colaboración con el crimen organizado (el Cartel de Sinaloa) y por falso testimonio ante las autoridades estadounidenses.

García Luna, de 56 años, que escuchó impertérrito la sentencia dictada el miércoles, fue el máximo responsable de la seguridad pública en el sexenio del presidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012), época en la que lideró la estrategia de la conocida como ‘guerra contra las drogas’.

Al otrora funcionario público mexicano, cuya defensa anunció que recurrirá la sentencia y solicitó que la cumpla cerca de Washington DC, se le condena a un total de 460 meses por los delitos cometidos (38 años y 3 meses de condena), y además un tramo suplementario de hasta seis años de libertad vigilada.

La doble vida de Genaro García Luna

El juez encargado Brian Cogan, en su discurso final en el que leyó la sentencia, lo acusó de haber llevado una doble vida.

“No es el responsable directo de cada una de las muertes por el tráfico de drogas, pero sí fue uno de sus grandes facilitadores (…) Usted llevaba una doble vida; por un lado tenía una familia entrañable y por otra permitía que esta gran empresa criminal (el Cartel de Sinaloa) siguiera funcionando (…) Su manera de pensar es muy parecida a la del Chapo”, aseguró el juez.

García Luna, que mantuvo un gesto serio durante la hora que duró la sesión, a la que se presentó con traje gris oscuro y corbata granate, habló durante siete minutos y por última vez durante el proceso que enfrentó en la corte federal de Nueva York.

“Quiero refrendar mi inocencia de todos los delitos ante mi familia y ante mi país (…) El juicio en mi contra es resultado de información falsa proporcionada con el Gobierno de México. Una vez más se demuestra cómo operan los poderes políticos realmente ligados al narcotráfico”, dijo el más alto funcionario mexicano condenado nunca en Estados Unidos, quien estuvo acompañado por su esposa y sus dos hijas en el tribunal.

Alivio por la sentencia

Tras oír la sentencia, la defensa de García Luna, liderada por su abogado César de Castro, se acercó con semblante satisfecho al otrora mandatario mexicano, mientras sus familiares expresaban cierto alivio, ya que la Fiscalía había pedido cadena perpetua y cinco millones de dólares de multa.

De Castro insistió durante la sesión en que “20 años de condena no son suficientes, son demasiados” y esgrimió que en ningún caso García Luna debía ser sentenciado a cadena perpetua porque ni presidentes como el hondureño Juan Orlando Hernández, también sentenciado por sus vínculos con el narcotráfico, tuvieron penas tan elevadas.

“Usted ve ahí una familia destrozada. La reputación de mi defendido, que ha demostrado una conducta ejemplar durante su tiempo en prisión, ha sido destrozada mundialmente después de un proceso dirigido por las altas esferas políticas de México.

“¿Cómo no van a ser suficientes 20 años de condena?”, repitió De Castro.

Genaro García Luna “era peor que El Chapo”

Una postura a la que la Fiscalía respondió hoy con vehemencia calificando a la mano derecha de Felipe Calderón en materia de seguridad como “el cartel en sí mismo”: “Protegió al cartel (de Sinaloa), el cartel no podía funcionar sin su connivencia. Él era el cartel”, afirmaron.

“Él (García Luna) era peor que ‘el Chapo’ porque sin él, ‘el Chapo’ no habría podido operar”, agregaron los fiscales, quienes añadieron que su caso no era comparable al del hondureño Juan Orlando Hernández porque “México no es una república bananera”.

En un comunicado posterior, el fiscal del Distrito Este de Nueva York, Breon Peace, atribuyó a García Luna “la importación de más de un millón de kilogramos de estupefacientes letales” de México a EE.UU, “violencia incalculable” en ambos países, y consideró que la sentencia envía un “mensaje contundente”.

“Felipe Calderón, eres el siguiente”

Tras conocerse la decisión del juez Cogan, una decena de mexicanos a las puertas del tribunal federal de Nueva York gritaba al unísono “Felipe Calderón, eres el siguiente”.

La sentencia se dictó finalmente más de año y medio después de que fuera declarado culpable de cinco cargos en febrero de 2023. En aquel entonces, los 12 miembros del jurado en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York lo señalaron por unanimidad como responsable de los delitos.

Cogan ya condenó a cadena perpetua a Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán en 2019 y dirigirá el caso contra el cofundador de El Cartel de Sinaloa, Ismael ‘el Mayo’ Zambada, en esta misma corte desde este viernes.

Nueva York se convierte así en la plaza donde se dirimen los grandes procesos contra el ‘narco’ latinoamericano.

Calderón niega conocer la situación

Luego de que el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, fue condenado este miércoles en un tribunal de Nueva York a más de 38 años de cárcel, el expresidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012) aseguró que nunca tuvo “evidencia verificable” que involucrara a García Luna con actividades ilícitas.

En una larga explicación que publicó en redes sociales, Calderón negó haber tenido acceso a las evidencias y testimonios mostrados durante el juicio contra García Luna y dijo: “soy partidario de que quien incumpla la ley, asuma las consecuencias”.

“Nunca tuve evidencia verificable que lo involucrara con actividades ilícitas, ni tampoco recibí información en ese sentido de agencias de inteligencia, mexicanas o extranjeras, que entonces confiaban en él e interactuaban con él”, expuso Calderón en uno de sus mensajes.

“No he tenido acceso a las evidencias ni a los testimonios que se presentaron en el juicio, pero soy hombre de leyes y respeto la acción de los tribunales. Asumo que han actuado conforme a su leal saber y entender. Por lo mismo, soy partidario de que quien infrinja la ley debe asumir las consecuencias de sus actos”, añadió

En su explicación, el expresidente de México defendió su decisión de enfrentar al crimen organizado durante su gestión, pues era la correcta.

“Enfrentar al crimen organizado como presidente de México fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Pero lo volvería a hacer, porque es lo correcto. El verdadero enemigo de nuestro país es el crimen organizado, que secuestra, extorsiona y mata ciudadanos, especialmente a nuestros jóvenes, apuntó.