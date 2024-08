Un tenso escándalo en México, principalmente en el mundo político, ha generado la carta del cofundador del cartel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, luego que asegurara en ella que el día de su captura se iba a reunir -en secreto- con el gobernador del Estado, Rubén Rocha, y un influyente político local que fue asesinado esa misma jornada: Héctor Cuén Ojeda.

Según la misiva del líder narco conocida este finde semana, él iba a sostener un encuentro con estos políticos para “resolver las diferencias entre los líderes políticos del estado”. Incluso, menciona que uno de sus escoltas era un comandante de la Policía Judicial estatal.

Sin embargo, acusó que fue secuestrado en el mismo lugar donde fue asesinado Cuén Ojeda, lo que contradice la línea investigativa que mantiene actualmente la Fiscalía General de la República (FGR) de México, que apunta a un intento de robo.

Estas declaraciones de El Mayo desataron una nueva polémica en México, alertando la posible influencia del crimen organizado en las autoridades.

Gobernador niega acusaciones: AMLO y Sheinbaum salen a respaldarlo

El mismo sábado el gobernador Rocha salió al paso de las acusaciones, negando tajantemente la reunión mencionada por Zambada.

“No hay complicidades, por lo tanto, si le dijeron (a Zambada) que iba estar yo, pues mintieron. Y si les creyó, pues cayó en la trampa. ¿O no? No tenía por qué, no tengo por qué”, aseguró.

Rocha respondió en medio de una actividad de inauguración de un hospital en Culiacán. En esta instancia también estaban presentes el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

En este contexto, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador también se refirió a la carta de “El Mayo” Zambada, dando su respaldo a Rocha.

Asimismo, durante el lunes AMLO volvió a mostrar su apoyo al gobernador, diciendo además que todo es parte de una campaña para vincularlo como jefe de Estado al narco.

“Estaba consciente (el gobernador). Eso también lo dijo, y es real, que no era nada más involucrarlo a él, sino también involucrar al titular del Ejecutivo, ya saben quién, y seguir con la misma campaña de ‘narcopresidente’”, dijo el mandatario en una conferencia de prensa.

Ayer también la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, pidió no estigmatizar al estado de Sinaloa.

De ese modo, aseguró que el Gobierno no tiene complicidad “con nadie” tras el escrito en el que el capo Ismael ‘el Mayo’ Zambada afirmó que iba a reunirse con el gobernador Rubén Rocha.

“Le creemos al gobernador, es un compañero del movimiento desde hace tiempo, tiene un enorme apoyo popular en Sinaloa, la gente lo quiere mucho, él dio su explicación de frente, directo, y nosotros vamos a seguir apoyando a Sinaloa”, aseveró.

La Carta de El Mayo Zambada que sacude a la política en México

El cofundador del poderoso Cartel de Sinaloa, Ismael ‘el Mayo’ Zambada, confirmó este sábado en un escrito difundido por su abogado que fue traído a EE.UU “por la fuerza” tras ser engañado por el hijo de su otrora socio, Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán.

En unas declaraciones firmadas por el mismo ‘Mayo’ y que fueron compartidas a EFE por su abogado, Frank Pérez, Zambada reveló los detalles del día en el que fue traído a EE.UU y vincula su “secuestro” con el asesinato del excongresista Héctor Cuén Ojeda en Culiacán (Sinaloa).

Tras su sorpresivo arresto el pasado 25 de julio en El Paso (Texas) junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de ‘el Chapo’, diversas filtraciones a medios apuntaban a que ‘el Mayo’ había sido traído a territorio estadounidense engañado.

Los dos hombres fueron detenidos por autoridades estadounidenses al descender de un avión privado en un aeropuerto a las afueras de la ciudad fronteriza.

Guzmán López fue posteriormente trasladado a Chicago, donde ya se declaró culpable de los cargos que se le imputan por narcotráfico y se espera que ‘el Mayo’ sea enviado a Nueva York. Allí tiene acusación pendiente en la misma corte federal donde ‘el Chapo’ fue condenado a cadena perpetua en 2019.

En el escrito, Zambada cuenta que la noche en la que fue traído a EE.UU, él había acudido a un “rancho” en las afueras de Culiacán (Sinaloa) para reunirse con el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, y el fallecido diputado Cuén Ojeda.

El propósito del encuentro, convocado por Guzmán López, en donde también iba a estar presente Iván Guzmán Salazar, otro de los hijos de ‘el Chapo’, era “resolver las diferencias entre los líderes políticos del estado”, según relata el texto.

‘El Mayo’ asegura que llegó al encuentro sobre las 11:00 (17:00 GMT), acompañado de “personal de seguridad” que incluía al “comandante de la Policía judicial de Sinaloa, José Rosario Heras, y que vio a Cuén Ojeda”.

Al entrar a una habitación, guiado por Guzmán López, ‘el Mayo’ relata que le “tendieron una emboscada”: “Un grupo de hombres me saltó, me tiró al suelo y me colocoó una capucha de color oscuro en la cabeza”.

De ahí, continúa, fue llevado en la cajuela de un auto hacia un avión privado; una vez dentro de la aeronave, Guzmán López le quitó la capucha y lo ató al asiento.

“La idea de que yo me entregué o cooperé voluntariamente es complete e inequívocamente falsa; me trajeron a este país por la fuerza y bajo coacción”, subrayó Zambada.

Con respecto a la muerte de Cuén Ojeda -al que se refirió como un amigo suyo de años- ‘el Mayo’ subrayó en el texto que el político fue asesinado “a la misma hora y en el mismo lugar” donde lo “secuestraron” a él.

La Fiscalía de Sinaloa indicó el pasado 26 de julio que estaba investigando la muerte del político como un “intento de robo”.

Zamabada ya se ha presentado en dos ocasiones para audiencias preliminares ante una corte federal de El Paso, donde se declaró no culpable de los cargos que se le imputan, incluyendo narcotráfico y lavado de activos.

Su caso en EE.UU. representa el fin de la vieja guardia del narco mexicano y puede ventilar más detalles sobre la conexión del cartel con el Gobierno de dicho país, según indicaron a EFE expertos y fuentes cercanas a la investigación.

Fiscalía de México y asesinato de Cuén Ojeda

El domingo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que abrió una carpeta de investigación por múltiples delitos relacionados con la captura de Zambada y de Guzmán López.

Además, dijo que se haría cargo del caso por el homicidio de Cuén Ojeda como también lo solicitó el pasado sábado el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Esto, luego de que Zambada afirmara en su carta que asistiría a una reunión, convocada por Guzmán López, con Rocha Moya y el excongresista Cuén Ojeda.

En la conferencia de este lunes, la titular de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGES) indicó que recibió la solicitud de atracción de parte de la FGR sobre este caso: “se decline competencia y se remita todo lo actuado por lo que ya no será la Fiscalía del Estado la encargada de llevar a cabo las indagatorias”.

Ello, no sin antes dar a conocer un video que mostraría el momento en que el excongresista Héctor Cuén Ojeda fue asesinado la noche del sábado.

Tras las revelaciones del 'Mayo', la Fiscalía de #Sinaloa difunde el video del ataque que le costó la vida a Héctor Cuén Ojeda, exrector de la UAS -Fue un ataque directo, no intento de asalto

-Contradice lo dicho por Zambada pic.twitter.com/FqY3GbzjVW — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 13, 2024

Si bien la Fiscalía mantiene la línea investigadora de un intento de robo contra el conocido político, esto sería contradictorio con lo señalado por El Mayo, quien apuntó a un asesinato aparentemente coordinado “a la misma hora y lugar” donde fue secuestrado y luego llevado a Estados Unidos.

Incluso, apunta a que hay dos personas más que iban a estar presentes en la reunión agendada para ese día, pero que hasta la fecha estarían desaparecidas, sin tener información sobre su paradero: José Rosario Heras López y Rodolfo Chaidez.