Con más de 60 años de carrera en televisión y con varios hitos en su historia, el comunicador chileno, Mario Kreutzberger o Don Francisco, reveló recientemente que aún tiene algunos sueños por cumplir.

El animador, que aunque se mantiene alejado de la pantalla chica, sigue vigente en las redes sociales, pues hace un año comenzó su programa web a través de YouTube, “El decálogo del éxito”, donde ha continuado realizando entrevistas a reconocidos rostros como el ‘Puma’ Rodríguez y el cantante Pepe Aguilar.

Sin embargo, pese a todo este recorrido, el comunicador reveló en su cuenta de Instagram que uno de sus mayores sueños es entrevistar al Papa Francisco, meta que no ha podido cumplir pese a varios intentos.

“Tengo pocas cosas pendientes, tengo mucho interés de entrevistar al Papa Francisco”, confesó en el registro.

Tal como relató la figura de televisión de 84 años, conoció al sumo pontífice cuando fue invitado a ser moderador de una actividad llamada Scholas Ocurrentis.

No obstante, Don Francisco detalló: “No tuve nunca la oportunidad de entrevistarlo y he pedido por diferentes caminos esta entrevista que nunca me ha resultado“, reveló.

El mismo animador de televisión aseguró que mantiene su sueño intacto, pese a que actualmente el Papa Francisco se encuentra atravesando un complejo estado de salud que lo ha mantenido internado por varias semanas.