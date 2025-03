Pablo Herrera estuvo en el pasado capítulo del programa Tal Cual, donde habló de una parte desconocida de su vida: sus pasados problemas de alcoholismo.

De hecho, el cantante reveló que estuvo con problemas de este tipo por un lapso de 15 años, hasta que se sometió a terapias.

“Yo cuando chupaba (tomaba) era de tener una botella de vodka en el velador. Y partía a las 7:30 de la mañana con mi vaso de vodka y me sentía feliz”, recordó.

De hecho, el músico develó que estos problemas pudieron haber tenido relación con el ACV que sufrió en 2019.

“Curiosamente dejé de tomar antes que me diera el ACV. Yo creo que esa cuestión hizo que me diera el ACV, no se me licuaba la sangre. Me había tropezado a la entrada de mi edificio, me había, te juro, partido la cabeza. Yo creo que tenía que ver con eso, y fumaba tres cajetillas diarias”, expuso.

Testimonio de Pablo Herrera

En la misma conversación, Herrera sostuvo que decidió buscar ayuda, para esta situación, con el objetivo de mejorar la relación que tenía con sus hijas.

“Se aburrieron de pasar vergüenza y uno miente po’. Cuando uno está metido en la tontera, miente para darse este placer estúpido y hoy día soy inmensamente feliz”, comentó.

No obstante, al tiempo descartó utilizar el denominado ‘pellet’, por lo que buscó terapias alternativas, las cuales, asegura, le funcionaron.

“Te ayuda como un año o menos, y después tú empiezas a probar si te sientes mal”, sentenció.