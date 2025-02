La periodista Darynka Marcic que tendrá una destacada participación en el backstage de la Quinta Vergara, abordó su presente en una entrevista con el diario La Cuarta.

La comunicadora, de 28 años, se ha transformado en uno de los rostros más potentes de Mega, tras la cobertura del Año Nuevo 2023 en Valparaíso. Desde entonces, su carrera ha llamado la atención del público, debido a su cercanía.

Al respecto, Marcic recordó que el interés por trabajar en televisión, surgió por su gusto por las teleseries y los noticieros.

“Descubrí que todo eso que yo decía de pequeña de “¿cómo lo puedo hacer para trabajar en televisión?”, superficialmente hablando, lo podía conseguir acá. Fue todo gracias a que mis papás me sentaron una tarde y me dijeron: “Nosotros te vemos en Periodismo”. Si no, no estaría en esto”, confesó.

Un estilo propio

Con el tiempo, Marcic entró a trabajar en Meganoticias Alerta, espacio informativo donde hizo móviles e interactuó con Rodrigo Sepúlveda.

Es justo la figura del periodista, que le permitió desenvolverse de mejor manera en los fines de semana, a través del segmento ‘desayunos de campeones’.

“Con Sepu nos llevamos bien de inmediato, porque es una persona muy fácil de querer. La lógica de humor entre el movilero, persona en la calle y Rodrigo, funcionó muy bien y de forma natural”, expresó Marcic al matutino.

Por otra parte, la periodista aclaró que la principal cualidad que la define es ser espontánea. ” Me gusta la libertad… de sentir que la gente conversa conmigo, no sólo que les informo, que les cuento algo, que son mis amigos, que los conozco”.

Es más, Marcic profundizó que su objetivo es la entretención. “No pierdo nada desperfilándome, me estoy perfilando; lo informativo no es mi objetivo. Pero entiendo al colega informativo que no quiere tirarse a la piscina o no quiere comer un completo en vivo”, agregó.

El amor, según Darynka Marcic

En cuanto a su vida personal, Marcic habló que pronto contraerá matrimonio con el periodista de TVN, Mariano Serce, a quien conoció de casualidad en un cumpleaños.

Más aún, después de un año y medio juntos, los profesionales darán el sí: . “Antes criticaba a la gente que se casaba inmediatamente, pero ahora lo entendí. Pasa nomás. Son cosas positivas que pasan. Siempre fue intenso, nos bromeamos con eso. Somos el meme de la intensidad y yo también soy así. Lo vivimos todos los días y nos reímos de eso”.

Incluso, la reportera reveló que durante la primera cita le preguntó a su futuro novio si quería tener hijos, “si tenía la onda de querer o no”, apuntó al diario.

“Me abrió los ojos y me dijo: “Sí, quiero”, cerró.