Durante el capítulo de este viernes de “Contigo en la mañana”, el periodista Roberto Cox se despidió del espacio después de dos años como panelista.

Fue a finales de enero que se reveló la noticia de que dejaba el programa, pero que se mantendría en el departamento de prensa de la estación.

Sin embargo, fue recién ahora que el comunicador reveló sus razones para dejar el matinal de CHV.

En conversación con sus compañeros, Roberto Cox relató: “Estar siete horas al aire, con las cosas que están pasando en Chile, es un tema un poco denso y pesado“.

“Desgraciadamente, me estaba pasando la cuenta, empezaba muy temprano con el AM, y voy a seguir ahí, pero después estaba hasta las 13:00 y se me estaba haciendo pesado“, reconoció.

Pero no solo los horarios comenzaron a afectarlo, sino que también los tópicos que trataba en el noticiario matutino y el matinal.

“Partíamos en la mañana hablando de ‘portonazos’, ‘turbazos’, fiscalizaciones, allanamiento, Tren de Aragua y estar harto tiempo en televisión hablando de eso, uno a veces termina con una carga negativa bien grande“, admitió.

Sumado a todo ello, Roberto Cox contó que quiere destinar más tiempo a otros proyectos, como su podcast “Nada que perder”, a su trabajo como DJ y a coberturas internacionales.

“Quisiera retomar las coberturas internacionales, poder viajar un poquito más, porque eso es lo que más me llena. También me gustaría comunicar más desde otra vereda, no tan densa, sino que desde el entretenimiento“, reveló.

Al cierre del programa, todos sus compañeros del matinal se reunieron en el estudio donde le regalaron un cuadro con ilustraciones de sí mismo con sus “dos pasiones”, como dijo Allison Göhler, la música y las comunicaciones, lo que emocionó a Cox.