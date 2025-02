Denisse y Daniella Campos, recordadas gemelas de los años 90 por su belleza y polémicas, llevan casi 20 años distanciadas. A raíz de un reciente altercado en un bar de Viña del Mar, Denisse emitió comentarios polémicos acerca de su hermana, refiriéndose a ella como "demasiado pérfida" y expresando desinterés en mantener cualquier tipo de relación. A pesar de que ambas coinciden en que no tienen contacto desde hace al menos dos décadas, no han revelado las razones detrás de su conflicto. A través de declaraciones en programas como "Primer Plano" y "Hay que decirlo", las hermanas han intercambiado acusaciones y negaciones. La muerte de su padre, Boris Campos, en 2011, también ha influido en la relación entre las hermanas, quienes no han dado a conocer los motivos específicos de su distanciamiento.

En plena década de los 90 Denisse y Daniella Campos acaparaban las pantallas con su belleza y carisma, lo que las llevó a participar en varios programas, incluso Sábado Gigante.

En ese entonces las gemelas llamaban la atención por su gran parecido, pero también por sus polémicas, pues la Miss Chile tuvo una extensa relación con Iván Zamorano, época en que incluso tuvo una álgida pelea con la periodista Titi Ahubert por una supuesta escena de celos.

El pasado de adicciones de Denisse también le pasaron la cuenta, lo que se mezcló con sus problemas con la justicia, tales como peleas en locales nocturnos, algo similar a lo ocurrido hace algunos días en un bar de Viña del Mar.

Pero en medio del altercado que dejó a la exmodelo con prohibición de acercarse a las víctimas, esta ha emitido polémicos dichos contra su hermana como “es demasiado pérfida” y que “no me interesa tener relación con ella, si se muere mañana, no estoy ni ahí, ni siquiera voy a ir“.

Todo esto apropósito de que su hermana, Daniella, salió a referirse a los videos revelados sobre su gemela. “No la reconozco”, aseguró en “Zona de Estrellas”.

Sin embargo, la distancia entre las gemelas tiene una larga data, pues ambas coinciden en que no tienen relación desde hace al menos 20 años. Sin embargo, ninguna ha querido revelar el origen de su enemistad.

“Ella me hizo algo muy malo (…) no se puede contar en televisión”, aseguró Denisse Campos en Primer Plano, al respecto, negándose a contar mayores detalles.

Aunque su hermana atribuyó el quiebre a “delirios”: “No soy sicólogo ni siquiatra. Yo dije que ella tiene una enfermedad, y con ella nos enfermamos todos en la familia. Creo que los excesos le pasaron la cuenta“.

“Lo que ella dice que yo le hice algo terrible es cuando me grita asesina. Soy súper honesta en decirles la situación y por eso ella hace la relación de un delito. Solamente puede obedecer a delirios“, afirmó en “Hay que decirlo”.

Ninguna de las gemelas ha aclarado a qué se deben las acusaciones de Denisse, donde le adosa un delito.

No obstante, en marzo del año pasado, la ex candidata a concejal por Valparaíso, acusó a su hermana de haberle querido robar a su hijo: “Nadie vio mi enfermedad, mi cáncer… Nunca lo comenté. No es lo mismo estar enferma, con los ojos afuera, crear lástima o estar con su hija muerta… Pero ella también quiso robarme a mi hijo, entonces hay cosas que no se entienden”, dijo en el programa web de Canal Femme.

Estas palabras le valieron ser duramente criticada, pues su hermana Daniella sufrió la pérdida de su hija Florencia cuando tenía solo 11 días de vida. Lo que se dio en medio de un viaje desde La Serena a Santiago, el que fue previamente autorizado por su pediatra pese a que la pequeña había nacido prematura. Años más tarde, tras una demanda, se concluyó que el médico incurrió en una negligencia médica.

Tras ello, Denisse echó pie atrás a sus dichos y negó que su hermana intentara robarle a su hijo.

Pero los ataques entre ambas no se han detenido, pues Daniella arremetió contra su gemela en agosto del año pasado, cuando esta se presentó a candidata para concejal de Valparaíso.

En esa ocasión aseguró que “no votaría por mi hermana”, pues “no dudo de las buenas intenciones, pero siento que hay que tener algo más que buenas intenciones en la vida para asumir ciertas responsabilidades”, catapultó.

La relación entre ambas también se vio mermada tras la muerte de su padre, Boris Campos, quien falleció en 2011 tras un polianeurisma severo crónico.

Tal como aseguró Daniella Campos en “Zona de Estrellas”, su padre “era el único al que escuchaba” su hermana, por lo que tras su muerte, sus esfuerzos por ayudarla habrían sido infructuosos, aunque ninguna de las hermanas ha revelado qué las separó.