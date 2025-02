Guy Pearce ha vuelto a hablar de su incómoda experiencia con Kevin Spacey durante las filmaciones de "L.A. Confidential" en 1997, revelando en un podcast que temía al actor por su actitud agresiva y manipuladora. Aunque no se consideró víctima directa de abuso, Pearce reconoció haber sido blanco de las insinuaciones de Spacey, quien parecía centrar su atención en él y en el actor Simon Baker. Pearce admitió haber tenido confrontaciones con Spacey años después, sintiendo un impacto emocional profundo tras comprender la gravedad de los eventos gracias al movimiento #MeToo. Este testimonio se suma a anteriores declaraciones del actor, quien previamente describió a Spacey como un individuo "muy sobón".

En 1997 Kevin Spacey y Guy Pearce coincidieron durante las filmaciones de la cinta “L.A Confidential”, también conocida como “Los Ángeles al desnudo”. En ese entonces, el dúo junto a Russell Crowe interpretaban a un grupo de detectives que investigan un robo a un café donde todos los empleados y clientes son asesinados.

La película fue todo un éxito y al año siguiente recibió 9 nominaciones a los Premios Óscar, de los que ganó dos. Sin embargo, detrás del telón se escondía un polémico episodio de acoso.

En 2023, Kevin Spacey fue a juicio en Reino Unido por varios cargos de delitos sexuales supuestamente cometidos contra cuatro hombres. El actor fue absuelto, pero continúa alejado de los focos a raíz del escándalo.

Ahora se han sumado unos comentarios por parte de Guy Pearce, que ha vuelto a recalcar públicamente su incómoda experiencia con Spacey durante el rodaje de L.A. Confidential.

En el podcast Awards Chatter, Pearce, que está nominado al Óscar a mejor actor de reparto por The Brutalist, habló sobre la actitud de Spacey durante la filmación de la cinta de 1997, según consigna Cultura Ocio.

“Ah, no es nada, no es nada. Estuvimos cinco meses y realmente le tenía un poco de miedo a Kevin porque es un hombre bastante agresivo. Es extremadamente encantador y brillante en lo que hace, realmente impresionante. Domina la situación de manera extraordinaria. Pero yo era joven y susceptible, y él me puso en su punto de mira, sin duda”, confesó.

Sin embargo, Pearce no quiso definirse como víctima: “Aunque probablemente fui una víctima hasta cierto punto, sin duda no fui una víctima de ninguna manera en la medida en que otras personas lo han sido de depredadores sexuales”.

El reparto de L.A. Confidential también contaba con Simon Baker (The Mentalist), quien, en palabras de Pearce, parece que también captó la atención de Spacey.

Tanto es así, que Pearce recuerda haberle dicho a su mujer en aquel momento que “los únicos días en los que me siento seguro son aquellos en los que Simon está en el set, porque me dejan de lado como a un trapo viejo y Kevin se centra en Simon, ya que era diez veces más guapo que yo”.

No fue hasta décadas después que Pearce pudo asimilar lo sucedido gracias al movimiento #MeToo y las acusaciones de otros hombres contra Spacey.

“Estaba en Londres trabajando en algo, me enteré, rompí a llorar y no pude parar. Creo que realmente me di cuenta del impacto de lo que había ocurrido, de cómo lo había ignorado, cómo lo había dejado de lado o lo había bloqueado. Fue una llamada de atención realmente increíble”, explicó con la voz entrecortada.

Aunque no entró en detalles, Pearce señaló que desde entonces “ha tenido un par de enfrentamientos con Kevin” que “se pusieron feos”: “No quiero que se salga con la suya. Solo trato de ser más honesto al respecto ahora y llamar a las cosas por su nombre”, añadió.

Esta no es la primera vez que Pearce se sincera sobre Spacey. En 2018 concedió una entrevista en la que afirmó que el protagonista de House of Cards era “un tipo muy sobón”. Poco después, matizó sus palabras.

“Entiendo perfectamente que es un tema demasiado delicado como para ignorarlo. Aunque no fui agredido ni abusado sexualmente, me hicieron sentir incómodo. Abordé y manejé la situación cuando ocurrió, de ahí que lamente haberla hecho pública ahora”, rectificó.