Luego de que su hermana Denisse fuera detenida y dejada con prohibición de acercarse a las víctimas tras agredir a un grupo de garzones en un bar de Viña del Mar, Daniella Campos estuvo en “Hay que decirlo”, para hablar sobre el tema.

Pero en el episodio se dio un tenso momento. Todo se originó hace algunos días, después de su entrevista con Mario Velasco en “Zona de Estrellas”, programa en el que participa como panelista.

En él, Daniella insistió en que no tiene relación hace al menos 20 años con su gemela, y que ya no la reconoce.

En esa oportunidad, la animadora del programa de Canal 13 la criticó por referirse al respecto: “Si no te juntas hace 20 años con tu hermana, ¡cállate!”.

“Entonces, si yo no tengo una relación con un pariente hace 20 años y yo trabajo hoy día de nuevo en televisión, eso no le ayuda en nada a su hermana. Lo que ayuda es pescar el teléfono y hacer algo en familia, como corresponde, cerrar las puertas y todo. Si no quiere, cállate”, agregó en el espacio de televisión.

El cruce de Pamela Díaz y Daniella Campos

En su participación en el episodio de este lunes de “Hay que decirlo”, Daniella Campos aprovechó la oportunidad para enfrentar a Pamela Díaz, lo que dejó un áspero cruce.

“Yo sí que me hice cargo (…) es más, yo me llevé gran peso de esto, mucho más que mi madre y mi padre. Por eso cuando las personas dicen ‘si ella no ha hecho nada, que se calle’ es porque no hicieron su trabajo“, lanzó.

Al ser aludida, Díaz le respondió a Campos: “Yo no dije eso. Te lo voy a aclarar en dos segundos. Lo que yo dije y te lo digo en tu cara“.

“Me parece que cuando uno no tiene relación con su familia por 20 años, por mucho que tengan la sangre (…) siento que cuando tú hablas de ella, tú te alimentas en esto“, afirmó.

Pero “La Fiera” no se detuvo ahí: “Si ya sabemos como está, que sacamos con decir más cosas, si tú hiciste cosas internas por ella, yo me cayo, eso dije yo, porque al final no le ayuda en nada“.

A ello, Daniella Campos se defendió explicando que recibió varias ofertas para hablar de su hermana, sin embargo, las rechazó porque “yo no me voy a enfrentar a mi hermana, porque no es justo”. A lo que sumó que el programa donde trabaja estaba obligado a hablar del tema y con eso, ella.

Lo que originó una nueva arremetida de Pamela Díaz: “No necesariamente, donde hay amistad, hay compañerismo y hay un equipo detrás donde uno se siente perjudicada y nos cuidamos“.

“Yo veo a una persona sola y creo que lo más triste es cuando uno está en la soledad”, añadió la animadora para luego cederle la palabra a Matías Vega y cerrar el programa.