Este domingo la ex candidata a concejal por Valparaíso, Denisse Campos, participó en Primer Plano, donde se refirió al reciente altercado que tuvo en un bar de Viña del Mar, donde agredió a un grupo de garzones, razón por la que quedó con prohibición de acercarse a las víctimas.

La también exmodelo contó su lado de la historia en el episodio, donde también aprovechó de arremeter contra su gemela, Daniella, sobre quien afirmó no tener relación hace casi dos décadas.

Sin embargo, en un momento de la conversación, los trabajadores del local agredidos aparecieron en pantalla, donde negaron algunas de las afirmaciones de Denisse Campos.

Pero cuando el programa retomó el contacto con la aludida, esta ya no estaba. Había abandonado Primer Plano dejando solo una imagen de su silla vacía.

Desde entonces nada se sabía de ella, hasta ahora que salió a aclarar que su reacción se debió a un asunto judicial.

“Yo tengo prohibición de acercarme a estas personas”, comenzó explicando Denisse Campos a ‘Que te lo digo’, “y estas personas estaban ahí mismo en el estudio, lo que me pudo haber provocado un problema mayor”.

Por ello, mientras estaba al aire, habría sido alertada por sus abogados, lo que llevó a que se fuera del lugar: “Me llamaron los abogados para que saliera de ahí”, detalló.

Pero al parecer no habría sido la única razón, pues acusó que vivió cierta incomodidad durante la entrevista.

Tal como recoge La Cuarta, tras poco más de una hora de viaje desde su hogar en Valparaíso hasta la región Metropolitana, “me ponen en un pasillo del canal… en un pasillo, cagada de frío, me traen sin dormir, una hora y media de viaje” (sic), acusó.

Aunque esto no fue lo único: “Me ponen en un pasillo con una silla giratoria. Yo lo dije varias veces, yo pensé que en cualquier momento era ‘El Exorcista"”, reparó.

“Aparte de llevarme sin almorzar, sin comer, me sientan en esta silla con una lesión en el codo y debo ponerme el cabestrillo de una manera incorrecta para que el codo no rozara (el micrófono)“, aseguró. “Llevaba más de una hora pidiendo que me cambien la silla, con suerte me dieron un café”, añadió.

Pese a ello, la exmodelo admitió que el programa “le pagó bien” por la entrevista.