Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El rapero Drake demandó a Universal Music Group (UMG) por difamación, acusándola de promover la canción de Kendrick Lamar "Not like us", en la que se le tacha de pedófilo. Drake niega las acusaciones y asegura que incluso hubo un atentado en su casa a raíz de estas afirmaciones, lo que lo llevó a sacar a su hijo de la escuela por seguridad. La defensa afirma que UMG buscaba lucrarse con la controversia y que planeaba que Lamar interpretara la canción en el show de medio tiempo del Super Bowl. Este conflicto se desató tras la difusión de la canción de Lamar en la que se reiteraban acusaciones antiguas contra Drake, quien respondió con su propia canción negando los señalamientos.