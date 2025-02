Tonka Tomicic reveló en el matinal de TVN que enfrenta una demanda bancaria por deuda y no está pagando el departamento de su exmarido Parived. A días de la Gala del Festival de Viña, la exanimadora confesó que el Caso Relojes no la deja lista para el evento, aunque espera cerrar pronto ese proceso. También desmintió tener dinero en el extranjero y aclaró que no costea el arriendo del departamento de su ex. En cuanto a la deuda, explicó que al dejar de trabajar, sus ingresos se redujeron a cero, lo que la llevó a negociar con el Banco Santander sin éxito, generando un ciclo problemático que la imposibilita volver a trabajar y saldar sus compromisos financieros.

Admitió que fue demandada por un banco y que no está pagando el departamento donde vive su exmarido, Marco Antonio López, conocido como Parived, esas fueron algunas de las revelaciones que hizo Tonka Tomicic en el matinal de TVN.

Es que a solo días de la Gala del Festival de Viña, la exanimadora de televisión fue contactada por “Buenos días a todos” para referirse a cómo se está preparando para el evento.

Sin embargo, el tono de la conversación cambió cuando la ex Bienvenidos aseguró que aún no está lista del todo para llegar a la alfombra roja.

“Yo soy de ir pasando por etapas, entonces saliendo de una me enfoco en el tema de la gala”, dijo, lo que llamó la atención del panel. Por ello, tras ser consultada, admitió que se refería al bullado Caso Relojes.

Según reveló al matinal, “ya no tienen más plazo de investigación legalmente, entonces es un proceso que se está cerrando en estos días“.

En vista de aquello, de acuerdo a lo que le han comentado los abogados, estaría libre de continuar con su vida, pues no tendría implicancias en el caso.

Por ello afirmó: “Para mí es importante cerrar ese ciclo. Catapultarlo comunicacionalmente para volver a empezar y dejar este periodo atrás. Esta nube oscura atrás”.

Pero Tonka Tomicic también aprovechó la tribuna para acallar ciertos rumores de los que ha sido testigo durante el proceso judicial que enfrenta su exmarido, al respecto aseguró que “no tengo dinero en el extranjero, no tengo dinero en paraísos fiscales”.

El departamento de Parived

Durante los últimos días también salió a la luz que su exesposo seguiría habitando el departamento que compartían, esta vez con su madre.

Esto hizo encender las alertas, pues dejaba entrever que la exanimadora era quien pagaba el arriendo de este inmueble.

En consecuencia aclaró: “Yo no pago el departamento. Desde que dejé de trabajar, deje de pagar. Está a mi nombre, pero yo no lo pago”, zanjó.

Tonka Tomicic es demandada por banco

Sin embargo, este no fue el único problema que abordó la comunicadora en conversación con el citado medio, sino que también reveló que actualmente enfrenta una demanda de un banco a raíz de una deuda.

“Dejé de trabajar y obviamente mis ingresos bajaron a cero”, contó. Por esta razón, Tomicic solicitó a la entidad bancaria repactar la deuda a una menor cifra que pudiera cubrir con “pitutos”, según sus palabras.

“Eso significó que durante mucho tiempo yo no pudiera pagar. El Banco Santander me demandó”, declaró.

Y aunque presentó propuestas de pago, estas no habrían sido aceptadas, por lo que le recomendaron solicitar una quiebra, una situación que no le acomoda.

Según relató la exanimadora de Canal 13, la situación se ha transformado en un problema cíclico, pues mientras no se acabe la investigación por el Caso Relojes, no podrá volver a trabajar, y por ende, no podrá pagar la mencionada deuda que la mantiene en vilo.

“Mi intención es volver a trabajar, no he podido volver a trabajar, pero no voy a poder rearmar mi tema laboral. Es como una cadena, si no salgo del tema relojes, yo no voy a poder volver a trabajar, si no vuelvo a trabajar no voy a poder cumplir con mis compromisos“, aseguró.