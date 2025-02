Amy Adams y su lado salvaje en "Canina": "Nunca había visto la maternidad representada así"

La actriz nominada al Oscar, Amy Adams, reveló detalles sobre su experiencia al protagonizar "Canina", película dirigida por Marielle Heller y basada en la novela "Nightbitch" de Rachel Yoder. La cinta explora la maternidad desde una perspectiva salvaje y con realismo mágico, siguiendo la historia de una madre que comienza a experimentar una transformación "perruna". Amy Adams destaca la importancia de la película al abordar temas de identidad, transformación y relaciones interpersonales, mostrando la lucha de una madre por no perderse a sí misma mientras cuida a su hijo. El filme también destaca el derecho de las mujeres a expresar sus emociones y busca cambiar la narrativa tradicional sobre la maternidad.

La actriz nominada al Oscar, Amy Adams, reveló detalles sobre su experiencia al protagonizar “Canina”, la película que explora la maternidad desde una perspectiva salvaje y con un toque de realismo mágico.

“Canina” fue dirigida por Marielle Heller, conocida por su trabajo en el “Diario de una chica adolescente” (2015), y basada en la novela “Nightbitch” (2021) de la escritora estadounidense, Rachel Yoder.

La cinta sigue la historia de una madre que, en medio del aislamiento y la rutina del cuidado de su hijo pequeño, se ve obligada a dejar atrás su identidad y comienza a pasar por una transformación “de pelos”.

¿De qué trata Canina?

En palabras de la propia Amy Adams, “Canina trata de muchas cosas”, desde maternidad y paternidad hasta las relaciones interpersonales, explorando la identidad y la transformación.

Por otro lado, en pantalla vemos a una mujer que, atrapada en la rutina de ser mamá, se hace consciente de que sus instintos más primitivos empiezan a manifestarse.

Haciendo surgir en la protagonista la duda de que posiblemente podría estar convirtiéndose en un perro.

La maternidad, la identidad y la transformación en Canina

Uno de los aspectos más intrigantes de la trama de Canina es cómo se trata la metáfora de la transformación de una madre, interpretada por Amy Adams.

La protagonista se ve envuelta en una lucha por no perderse a sí misma en el rol de criar a un hijo y, al mismo tiempo, empieza a desarrollar un comportamiento cada vez más salvaje con el fin de conectarse con su yo interior y redescubrirse.

Además, la actriz de la pantalla grande considera que: “Me gusta pensar que Canina es la manifestación de los miedos, la frustración, la confusión y la insatisfacción de esta madre”, admitió.

Agregó que, en el proceso de enfrentar la maternidad, “Puedes sentir agotamiento, frustración y dudas, pero también experimentar una alegría y un amor extremos”, confesó desde su propia experiencia como madre.

Un mensaje trascendental para Amy Adams sobre la maternidad y el ser mujer

Uno de los recursos que esta película usa para plasmar esta crisis de identidad es el realismo mágico, permitiendo así que el espectador pueda sentir los cambios físicos y emocionales de la protagonista.

Pero, dejando de lado los elementos fantásticos, Canina toca un punto esencial sobre la maternidad: el derecho de las mujeres a sentir y expresar emociones.

Es así como Amy considera que, por mucho tiempo a las mujeres se les ha enseñado a hacer que los demás se sientan cómodos, a ser complacientes, a pedir disculpas por cosas que ni siquiera sabemos por qué.

“Espero que eso esté cambiando”, reflexionó Adams.

Agregó que “Hubo una época en la que me disculpaba constantemente por todo. Me tomó mucho tiempo salir de esa etapa, y ni siquiera sé por qué me disculpaba tanto”, admitió la actriz.

El interés de Amy Adams en la historia

Antes de que el libro en el que se basa la película se publicara, Adams recibió un borrador y quedó inmediatamente atrapada por la narración.

“Me enviaron una de la novela antes de que se publicara (…) la leí y prácticamente la devoré por completo”, reveló la protagonista de Canina.

Más allá de su papel protagónico, Amy también decidió producir la película, convencida de que era una oportunidad única para mostrar una versión de la maternidad que rara vez se ve en el cine.

“Me encantó el punto de vista de la protagonista y la narración de Rachel. La voz dentro de la novela era muy única y eso fue lo primero que me atrapó”, explicó.

Además de ser un guion hilarante y, al mismo tiempo conmovedora, Amy admite que es una trama con la que ella se siente muy identificada.

“Tocaba tantos aspectos significativos para mí y para las mujeres y madres en mi vida que sentí que debía formar parte de esto (…) todo me resultó muy identificable”, concluyó la actriz.