Claudio Valdivia habló sobre la compleja relación que tiene con su padre durante una conversación con Blue Mary en el programa "Ganar o Servir". El entrenador de fútbol definió a su papá como alguien de quien prefiere no hablar, considerándolo un ejemplo de lo que no se debería ser como padre. Asimismo, Valdivia compartió algunos detalles sobre su actual vínculo con Sabrina Sosa; madre de su hijo.

Claudio Valdivia se sinceró respecto a la relación que actualmente mantiene con su padre en conversación con Blue Mary en “Ganar o Servir“.

En medio de un diálogo que inició como un coqueteo entre ambos participantes, la cantante cambió el tema drásticamente por preguntas más personales. “¿Y tus papás?, ¿juntos?”, le consultó María a Valdivia.

“Eh, no, separados”, le respondió con incomodidad el entrenador de fútbol. Tras ello, la locutora radial le preguntó al hermano de Jorge Valdivia si acaso “era drama” hablar de ello. “Hablar de él, sí”, le dijo el deportista.

Claudio Valdivia y la relación con su padre

“Para mí está muerto, pero está vivo en verdad. No hablo de él, no me gusta. Las veces que hablo de él es para ponerlo de ejemplo de lo que no hay que ser, jamás en la vida, en ningún sentido de la palabra ‘papá’“, expresó Claudio.

“De hecho, creo que es el ejemplo perfecto de lo que yo hago con mi hijo; todo lo contrario“, añadió el DT. Al haber nombrado a su hijo, Blue Mary le preguntó sobre él; más en específico si el niño había sido deseado junto a su expareja y madre de él, Sabrina Sosa.

“Teníamos nuestros problemas, pero lo queríamos los dos, sí“, manifestó Valdivia. El entrenador continuó la conversación explicando por qué había terminado su relación con Sosa: “Ella fue perdiendo su identidad, y yo me fui transformando como en el hombre de trabajar, y eso fue afectando”, señaló.

En tal momento de la charla, su compañera le consultó si acaso sentía que había vuelta atrás respecto a la relación que mantenía actualmente con Sabrina, la cual es sabido que no es buena.

Derechamente, Blue Mary le preguntó a Claudio si creía poder tener un vínculo sano y de respeto con la madre de su hijo.

“¿Sabes dónde se generan más problemas? Cuando las cosas se hacen públicas. Ella habló, yo no“, manifestó el deportista. Ahí, Valdivia recordó cuando Andrés Baile le preguntó tiempo atrás a Sosa cómo era Claudio como padre, a lo que ella prefirió no contestar. Por tal declaración, Valdivia dijo que había estado dos semanas sin poder ir a trabajar.