Stefan Kramer reapareció con uno de sus personajes favoritos, el comediante se lució con una imitación de Alexis Sanchez, en el programa podcast Mano a Mano.

En la instancia, Kramer se dio maña para ‘trolear’ a los dos panelistas del espacio: Marcelo Barticciotto y Sergio ‘Superman’ Vargas.

De hecho el programa estuvo basado en una serie de bromas del personaje del humorista chileno, el cual dio a conocer hace más de 13 años.

Kramer imitando a Alexis

Hay que señalar que, esta semana, Kramer fue aludido por Pablo Herrera durante una entrevista que dio al programa Podemos Hablar.

En aquel espacio, el cantante chileno se refirió a los chistes que el comediante ha hecho en sus rutinas, utilizando la canción Tú eres mía.

“Kramer agarró una canción mía, hizo una parodia con esa canción y a mí de verdad me cagó (sic) la canción, yo no la pude cantar en años, porque la gente cada vez que iba a partir con el ‘wow wow wow’, la gente se burlaba“, señaló Herrera.

En la misma línea, dijo que incluso sus cercanos lo habían molestado. “De hecho mis amigos después de un tiempo, la Kathy me decía “el wow wow”, no me decía Pablo. “Hola wow wow ¿Cómo estay?”, no me digas así y no pude cantar la canción”.

Pese a su queja, Pablo Herrera aclaró que en ese momento Kramer le pidió permiso para hacer el chiste: “él pidió autorización… yo he estado con él, mi hijo trabaja con él, pero él me recagó (sic) con una canción, durante muchos años, recién la puedo cantar”.