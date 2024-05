En un nuevo capítulo del programa Podemos Hablar, a estrenarse la noche de este domingo, Pablo Herrera se refirió a un recordado chiste de Stefan Kramer que le habría impedido cantar una de sus canciones durante varios años a raíz de las burlas.

El músico recordó este episodio tras comentar lo que pasó hace algunas semanas en el programa El Antídoto, de Fabrizio Copano, donde los actores hicieron parodias de sus canciones.

Frente a esta polémica, por la que Herrera presentó dos demandas al programa, el cantante dijo que no volvería a dejar pasar este tipo de “chistes” que estarían sobrepasando los límites, puesto que él los considera de “mal gusto”.

Fue entonces que se sinceró sobre el pasado episodio con Kramer, quien hace más de diez años imitaba al cantante con la canción Tú eres mía, donde cambiaba gran parte de la letra por “wow”, haciendo referencia a que el artista utilizaba mucho aquel recurso.

“Kramer agarró una canción mía, hizo una parodia con esa canción y a mí de verdad me cagó (sic) la canción, yo no la pude cantar en años, porque la gente cada vez que iba a partir con el ‘wow wow wow’, la gente se burlaba“, señaló Herrera.

En la misma línea, dijo que incluso sus cercanos lo habían molestado. “De hecho mis amigos después de un tiempo, la Kathy me decía “el wow wow”, no me decía Pablo. “Hola wow wow ¿Cómo estay?”, no me digas así y no pude cantar la canción”.

Pese a su queja, Pablo Herrera aclaró que en ese momento Kramer le pidió permiso para hacer el chiste: “él pidió autorización… yo he estado con él, mi hijo trabaja con él, pero él me recagó (sic) con una canción, durante muchos años, recién la puedo cantar”.