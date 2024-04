El comediante parece no olvidar la broma del animador de "El Antídoto" y afirmó que no considera sus disculpas sinceras.

Tal parece que el chiste realizado por el humorista Luis Slimming en el Festival de Viña sobre su colega de la industria, Paul Vásquez, sigue molestando al ex Dinamita Show. Así lo mostró en un reciente episodio de Podemos Hablar, adelanto al que tuvo acceso BioBioChile.

“El Flaco” fue uno de los invitados al próximo episodio del estelar, donde el animador, Julio César Rodríguez, lo instó a realizar una llamativa dinámica. En ella, Vásquez debía imaginar que el conductor del programa era Slimming y descargarse con él.

Ante ello, el humorista comenzó felicitando a su colega por su exitoso paso por el Festival de Viña, sin embargo, volvió a sacarle en cara su molestia por el chiste sobre su antigua adicción a las drogas.

“Hay cosas que no me parecieron tan graciosas, tú eres un gran humorista, un gran comediante, eres bueno, eres guionista. Pienso que no era necesario en tu humor denostar a las personas“, afirmó.

A lo que agregó: “Cuando salgas al escenario, piensa, mírate y di ‘yo soy bueno, yo no necesito denostar a las personas para hacer reír, no necesito en escarbar, buscar humor en las caídas de tus pares o gente del ambiente’, porque debes respetar Luis“.

Tras ello, Paul Vásquez mencionó su exitosa trayectoria y su paso por el Festival de Viña: “Yo en 1996, cuando toque el cielo, tú apenas tenías 11 años, por lo tanto, debiste haber respetado mi trayectoria, porque yo soy un triunfador de Viña del Mar, seis veces, siete gaviotas”.

Además de afirmar que “la drogadicción es una tragedia”, el comediante afirmó que sus “disculpas no debieron haber sido públicas, porque tú tienes mi número, debiste haberme llamado”, reparó.

El ex Dinamita Show recordó su paso por “El Purgatorio”, donde Slimming también hizo bromas al respecto, y sumó: “Tú hablas de decir disculpas y en esa me barres con otra mierda (sic), entonces esas no son disculpas sinceras. Yo no necesito de alguien para hacer reír a menos que sea político”, cerró.