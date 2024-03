La decisión del canal de promocionar un capítulo especial de parejas de su programa "La Divina Comida" con Carla Jara y Francisco Kaminski entre sus invitados, no cayó nada bien en la audiencia, quienes se abocaron a criticarlos en redes sociales.

Durante esta semana el canal comenzó a promocionar un capítulo de “La Divina Comida” con un especial de parejas. Para ello congregaron a Francisca Sfeir y Juan Pablo Queraltó, César Campos y Diego Barrios, además Carla Jara y Francisco Kaminski.

Fue, de hecho, la presencia de esta última pareja la que originó las críticas al canal, puesto que este viernes anunciaron el fin de su matrimonio en medio de una polémica que involucraría a terceras personas.

Cabe recordar que el animador informó la noticia diciendo que el quiebre se daba en “buenos términos”, sin embargo, solo horas más tarde Jara aseguró que no era así: “Aquí sí hay una tercera persona involucrada, una de sus compañeras de trabajo, por eso me molesta la mentira”, dijo la ex Mekano.

Pese a ello, el también locutor radial insistió en sus palabras y aseguró que no había más involucrados en el fin de su matrimonio y que fue él quien decidió separarse.

Por estas razones, cuando el video promocional del episodio comenzó a dar vueltas en redes sociales, los seguidores de la pareja y audiencia del programa no demoraron en criticarlos.

Mientras algunos los acusaron de “pésimo timming” y “una falta de respeto”, otros fueron más allá y los acusaron de “morbo”.

Más tarde, el canal decidió bajar de sus redes sociales el polémico video promocional. BioBioChile se puso en contacto con la estación televisiva para conocer la razón detrás de la decisión y si se emitirá o no el episodio, sin embargo, al cierre de esta nota no han emitido declaraciones al respecto.

me estai webeando q ahora van a sacar el capítulo de la divina comida de la carla jara con el weas del ex,,, — lore (@wtflorep) March 30, 2024

Pero como dan la divina comida con Carla Jara y el gorrero? Que falta de respeto y que pésimo timing para publicitarlo. Un chiste — pil (@no_tan_obvia) March 30, 2024

