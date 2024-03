Luego de siete años de matrimonio, Kaminski y Jara optaron por terminar la relación, lo que fue ratificado por el propio conductor de televisión en el programa “Zona de Estrellas”.

“La pareja que se separa y ya están separados, confirmado por ellos mismos, es Carla Jara y Francisco Kaminski”, indicó Pablo Candia. “Un matrimonio que iba bastante bien, pero según la información que tengo yo, este último tiempo ya habían terminado anteriormente”, agregó.

En el espacio televisivo, Adriana Barrientos reveló haber tenido una conversación con Kaminski, quien le ratificó su quiebre matrimonial.

“Me dice ’sí amiga, estamos separados. Esto fue en buenos términos en todo caso. Tenemos una muy buena relación”, mencionó Barrientos.

La influencer agregó que el animador no descartó una posible reconciliación en el futuro. “Uno nunca sabe. Hay esperanza”, mencionó Kaminski.

Sin embargo, pese a que el comunicador afirmó que la separación se dio en buenos términos, Jara entregó una versión muy diferente, asegurando que él le fue infiel.

“Quiero dejar súper en claro que esto no es como él está diciendo, no fue en buenos términos”, señaló a LUN. “Aquí sí hay una tercera persona involucrada, una de sus compañeras de trabajo, por eso me molesta la mentira”, añadió, recalcando que “ha sido un proceso terrible y súper triste”.

Pese a que BioBioChile intentó contactarse con Kaminski y Jara para tener una versión de lo ocurrido, ninguno de los dos contestó los llamados ni respondió los mensajes.

La pareja había contraído matrimonio el 25 de marzo de 2017 en una emotiva ceremonia realizada frente al mar en las arenas de Puerto Velero, en la Región de Coquimbo.

Luego de la ceremonia religiosa los invitados disfrutaron de un cóctel en la playa para luego participar de una fiesta que contaba con artistas como Rigeo y Fulanito.