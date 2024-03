Máximo Menem Bolocco fue el último eliminado de Top Chef VIP esta semana, luego de que su preparación de carne a la soja no logrará convencer a los jueces.

Por ello, el hijo de Cecilia Bolocco fue invitado al matinal de CHV para hablar de su salida. No obstante, también le consultaron sobre su cambio de carrera.

El año antepasado Máximo ingresó a la carrera de International Bussiness en la Universidad de Los Andes, sin embargo, luego se cambió a Arquitectura.

“Me cambié, porque no era lo que buscaba, me gusta más la Arquitectura. La más feliz cuando me cambié fue mi mamá, le fascina. Yo seguí mi sueño”, contó en el programa.

Tras ello, fue consultado sobre si alguna vez tuvo intenciones de seguir una carrera en las comunicaciones, puesto que su madre se dedicó a la animación de TV por muchos años.

“Me encanta el Periodismo, pero depende, porque cuando van y te atacan es un desagrado, una desubicada total”, aseguró el joven de 20 años.

A lo que agregó: “A mi mamá se la han hecho bolsa, y les tengo rencor por eso”, lanzó en referencia al escrutinio público del que fue objeto su madre por trabajar en televisión.

No obstante, el hijo del fallecido presidente argentino, Carlos Menem, no descartó volver a la pantalla chica: “Me gustó mucho la tele, si se abre alguna oportunidad…”, dijo, dejando entrever que está abierto a nuevas oportunidades.