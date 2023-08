Y este domingo por fin se supo los motivos que llevaron a Sebastián Ramírez para dejar Gran Hermano, inesperadamente el sábado pasado.

En el capítulo del domingo, el programa mostró una nota donde se muestra una nueva discusión entre Sebastián y Constanza durante la fiesta semanal del viernes en la noche.

Allí Coni terminó una vez más su relación con Sebastián. “Lo siento Seba, pero ya estoy cansada, super chata de la hueá (sic) Me faltas el respeto, ya es mucho”, encaró la bailarina.

Según se mostró en pantalla, posteriormente Sebastián se fue a conversar con Raimaundo. “Me dijo: ‘Me insegurizas’. Yo le dije, ‘cómo te voy a querer insegurizar’. Pitia (sic). Que yo la quiero dejar mal delante de todo Chile, en la volá que se va (sic)”.

El trago que terminó todo

Luego vino la gota que rebalsó el vaso, cuando Sebastián sacó sin permiso el trago de Constanza y lo mezcló con el de Pincoya y el de él.

Viviana fue la primera en darse cuenta y luego Pincoya corrió para ver si podía detenerlo, pero finalmente se dio por vencida.

“Este hueón (sic) está haciendo toda la huá (sic) que no puede”, criticó Viviana, en referencia a que cada vaso estaba marcado con el nombre de su dueño y no se podía compartir.

Posteriormente, Coni comenzó a buscar su vaso, y Vivi le explicó que lo que Sebastián había hecho.

La discusión comenzó a subir de tono hasta que terminaron a los gritos: “¿Cómo puedes hacer eso? Tomarte mi trago, ¿qué te pasa?”, acusó ella, mientras él lo negaba y aseguraba que lo que tomaba se lo había cambiado a Pincoya por un cigarro.

“Que el Gran Hermano sepa que este loco se está tomando el trago de los demás y eso es sancionable”, gritó Constanza.

“Loco, hueón, déjame en paz”, le pidió Coni, a lo que él respondió: “para de hacerte la víctima, toma, toma, llévatelo”.

Constanza se sinceró sobre su relación con Sebastián

En su habitación acompañada de Pincoya y Alessia, Constanza se sinceró sobre su relación. “¿Pero qué harías tú? La pareja con la que estoy todo el rato me huevea (sic), no me deja tranquila, siempre me caga la cabeza haciéndome hueas (sic)”.

“Cada vez que lo quiero soltar, me tortura. Y es un copete, pero es la huea (sic). Me saca mis hueas (sic), se come mi comida, me roba mis huevos, me hace de todo, todo el rato me hace la vida imposible“, añadió.

“Que me deje tranquila. Más encima me lo niega y me dice que estoy loca, me hace cagar la cabeza. Todo el rato me hace cagar la cabeza diciendo que son puras imaginaciones mías, que yo estoy traumatizada, puras hueas (sic) en contra mía”, confesó.

Coni también afirmó que incluso Sebastián se tomaba de las habladurías en contra de ella dentro de la casa, para hacerla sentir mal. “Me caga la cabeza diciendo, con razón todos los de la casa te odian”, dijo.

“Cada vez que peleé con la Trini, nunca era por la Trini, era porque cuando yo terminaba con él, él se vengaba con ella”, añadió.

Por su parte, Alessia y Skarleth, que también se unió a la conversación, reconocieron que les daba pena que Constanza hubiese tenido que acercarse a Sebastián como contención, quien la está hundiendo cada vez más.

“Me sentía sola… Me dice que estoy traumatizada por lo que me ha pasado, entonces yo estoy ahí como diciendo, ‘será verdad lo que me dice, será mentira, será que de verdad estoy loca’. Me tiene en un bucle”, reconoció.

Por su parte, Trinidad también se acercó a darle su apoyo. “Extraño a mi amiga, extraño la luz que tenía de la Coni las primeras semanas. La echo de menos. Echo de menos a la Coni que yo conocí. El Seba es muy buena onda, pero es super bueno para influenciarnos. Es momento de tomar distancia”, dijo.

Fue así como Coni y Trini se reconciliaron.

Sebastián a Gran Hermano: “Renuncio”

Por su parte, Sebastián partió al Confesionario para informar a Gran Hermano que quería irse del reality. “Renuncio”, dijo.

“La he pasado bien, pero quiero ir. Me está dejando como el pico (sic) esta mina”, afirmó.

Y si bien, Gran Hermano le dio la oportunidad de pensarlo bien antes de tomar la decisión, Sebastián optó por no esperar y abandonar el espacio a la mañana siguiente.

Al despedirse reconoció haber tenido buenos y malos momentos, y agradeció individualmente a cada uno de sus compañeros.

“Pásenla bien, fue un gusto haberlos conocido, lo pasé excelente, cumplí mi ciclo. La gente cree que uno es pesado y mala onda, que quiere herir, me mostré tal y como soy”, indicó.

A Constanza, en tanto, le dedicó un mensaje especial: “Nunca me entendiste, te traté de decir desde el primer día, confía en mí. Creo que fue efecto encierro lo que te paso conmigo. ¿Ahora me crees o no?”.

“Como te dije que te iba a cuidar, prefiero irme yo antes que tú, y después te dije mejor quédate tú. Te doy la posibilidad de que sigas porque lo quiero, porque lo siento”, manifestó.