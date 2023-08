Tras la salida de Sebastián Ramírez, Constanza Capelli se sinceró sobre las violentas discusiones que enfrentaron como pareja dentro del encierro.

En una conversación con Raimundo Cerda, la concursante contó que tuvo peleas terribles con Ramírez.

“Hubo un acercamiento con las cabras que fue real. Una sensación de mujeres, porque sé que entre los hombres se apañan, pero hubo discusiones con Seba que fueron muy fuerte, muy fuertes”, relató.

“Cuando yo veía que él se estaba exaltando, yo me iba, y para él era peor, y yo me iba para que las cosas (se calmaran un poco)”, relató.

“¿Entonces que hacía Seba? Algo que también hacía mi ex, cuando yo me iba me perseguía, y es lo peor… Yo me venía pa acá afuera, y él me seguía y me hablaba fuerte”, recordó.

Constanza añadió que cuando él la perseguía, ella volvía a alejarse, “yo me iba a duchar, y él me encerraba, yo desnuda. Eso se ve muy fuerte afuera”, añadió.

Fue mientras ella relataba su experiencia, que Pluto TV cortó la emisión de la señal, sin dejar a los espectadores tener la versión completa, la que probablemente se mostrara en la edición central del programa.

Constanza tras salida de Sebastián: “Creo que igual, yo me voy a ir”

Previamente, en la misma conversación, Capelli teorizó que Ramírez habría tomado la decisión de irse después de la fiesta semanal que tienen los viernes en la noche.

“¿Sabes de qué me arrepiento? De quizás no haberme acercado”, confesó.

“No me acerqué a él, me alejé y como que me senté a mirar, pero ¿qué le iba a decir? Tal vez me hubiera gustado decirle muchas cosas más”, dijo.

“Cuando estábamos ahí, tampoco. Estaba muy petrificada, no sé. Cuando salió, me abrazó y lo único que le dije fue ‘te quiero, te quiero, te quiero’“, recordó.

No obstante, la bailarina también puso en duda su continuidad en el programa. “Si te soy sincera, creo que igual, yo me voy a ir”, dijo.