Un particular momento acabó protagonizando el programa Buenas Noches a Todos luego de que el invitado, Iván Arenas, acabara regañando entre risas al animador Eduardo Fuentes por el exceso de cortes comerciales que tuvieron en medio de su entrevista.

Y es que el entrevistado fue interrumpido en tres ocasiones para que Fuentes diera cortes comerciales, en donde incluso llegaron a conversar por menos de un minuto entre cada tanda.

Todo ocurrió poco después de que Arenas recibiera un especial mensaje de su hija, Ivca, en donde Arenas comenzó a charlar sobre su relación con sus hijos, recordando también los momentos amargos que tuvieron durante su separación.

Fue entonces que el intérprete del Profesor Rossa hablaba de otro de sus hijos, mencionando la diferencia que tenían por su relación con el deporte, que Fuentes aseguró que debían hacer una pausa.

Tras ocho minutos de comerciales, Fuentes le preguntó a Arenas por los shows que suele hacer por el país. “Es lindo ver que la gente te quiere y te tiene cariño”, destacó Arenas.

Así, pidió un momento para agradecer a su hija por el saludo en audio, apuntando que ella no solía aparecer en los medios. “Gracias, muy bien. Pero lo vamos a dejar así, no le vamos a dar color porque este quiere que llore, pero no voy a llorar”, bromeó.

“No lloraste, vamos a una pausa entonces”, le respondió Fuentes entre risas, a lo que Arenas estalla en carcajadas.

“¿Pero cómo? Si recién hiciste la pausa”, mencionó aun riendo.

“Porque trajiste muchos auspicios, salud por eso”, replicó el periodista entonces. En ese momento, ambos hablaron en un total de 41 segundos.

Tras otros diez minutos de comerciales, Fuentes quiso hablar del repudio de Arenas por el agua de llave, a lo que el diseñador industrial revela que lleva entre 40 y 50 años sin beber ese tipo de agua, aunque continuaba bebiendo agua mineral.

“Hacemos una pausa y al regreso te tengo un regalo”, dijo entonces Fuentes.

“¿Otra vez me vas a cortar? Tres veces al hilo”, regañó entonces Arenas, causando la risa de Fuentes.

“Este es como el chiste del circo, puta que cuesta ganarse la plata”, bromeó de vuelta el animador.

“Por Dios, señor”, respondió por su parte Arenas, negando levemente con la cabeza mientras reía por lo bajo. Así, ambos intercambiaron palabras por poco más de un minuto y, al regresar de comerciales, Fuentes y Arenas se despidieron del espacio, destacando su amistad fuera de pantalla.