Ya circula en redes sociales un nuevo tráiler de “Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya – El Inicio” (“Knights of the Zodiac: The Beginning”), la adaptación cinematográfica en modo live-action (acción real) de la icónica serie animada.

El elenco es encabezado por el actor japonés Mackenyu en el rol de Seiya, y lo completan Madison Iseman, Sean Bean, Famke Janssen, Nick Stahl, Diego Tinoco y Mark Dacascos.

A pesar de que el filme ratificó esta semana sus fechas de estreno para Estados Unidos, España y Reino Unido (los días 12 de mayo, 26 de mayo y 28 de julio, respectivamente), las coordenadas de su arribo a Latinoamérica aún son una incógnita.

La película fue dirigida por Tomasz Baginski, mismo cineasta nominado al Óscar en 2003 por el cortometraje animado “Katedra”. También destacó como uno de los responsables de la animación y efectos especiales de “The Witcher”.

La historia, aunque con modificaciones, recoge parte de la trama de la serie protagonizada por Seiya, quien en la película es un luchador callejero que busca a su hermana perdida antes de adueñarse de la armadura de Pegaso.

Sean Ben, actor de “Game of Thrones”, se hará cargo del papel de Alan Kiddo, mientras que Madison Iseman será Athena y Diego Tinoco será Ikki.

La película (que pretende ser el inicio de una saga cinematográfica de seis partes), a su vez, presentará nuevos personajes. Mira a continuación el tráiler de “Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya – El Inicio” con subtítulos en español: