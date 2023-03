Karol Lucero estará invitado al nuevo capítulo de La Divina Comida, donde compartirá con Marcela Sabat, Ramón Yuc Kong y Evelyn Bravo. El animador vivirá un tenso momento con la exsenadora.

BioBioChile tuvo acceso al adelanto del programa, en el cual ambos debatirán en torno a las ‘funas’ que alejaron a Lucero de la televisión.

Todo inició cuando el exrostro de Mucho Gusto expuso: “Me pasó algo que todavía no lo entiendo, porque no he hecho nada malo, porque no tengo nada que ocultar”.

Esto incomodó a la exsenadora, quien sostuvo: “Yo te escucho y por favor, en la mejor de las ondas, partamos de que fue una broma, mala broma, porque cuántos niños y niñas te siguen, y probablemente si tú lo tomas con esa liviandad es a lo mejor el mea culpa que tienes que hacer. Es una mala talla porque es machista, es súper sexista”.

Tras eso se inició una discusión entre ambos, cuando Karol expuso: “Ahí discrepo contigo porque primero ¿cómo sabes que era una mujer si no se ve quién es la persona?”. Ante esto Sabat respondió: “Tú dijiste después que había sido una mujer”.

En ese punto Lucero expresó: “No, si no era una compañera de trabajo, y la persona que estaba ahí lo hizo por su propia voluntad, ¿por qué ella no pudo haber decidido hacer esa broma? Y yo solo fui parte de eso.

Marcela acotó: “Pero el conocido eres tú”.

Sabat y Karol Lucero

En otro punto el animador acusó a la exparlamentaria de estarlo juzgando por ser conocido, situación que ella negó.

“No, pero lo llevaste para el lado sexista, como que hay que terminar con ese tipo de cosas o normalizarlo. Yo cuando explotó este vídeo yo inmediatamente ofrecí disculpas, hice el mea culpa y recibí una sanción radial, y dos años después es la funa, ¿es eso para ir a una marcha con un cartel contra alguien que lo hace?”, indicó Lucero.

Sobre el final Sabat optó por otro análisis: “Yo creo que ningún micromachismo ni ningún gesto cultural viene implícito con la persona que lo hace en decir voy a herir a una mujer, por eso es un cambio cultural que hay que hacer y no es ser grave, otra vez, sino es decir quiero un cambio cultural y ojalá eso no ocurra en las generaciones que vienen. Pero cuando tú vas en la calle caminando a lo mejor es otra la reacción de las personas”.



“Nunca he recibido una funa face to face, solo en las redes sociales, que son cosas que además hablan personas que no me conocen”, finalizó Lucero.