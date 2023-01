La periodista Yasmín Vásquez reveló que sufrió un duro ataque por parte de una desconocida al interior de una multitienda, hecho por el que no recibió ayuda de trabajadores del local y que incluso “me pudo haber matado”.

Vásquez se refirió a aquel episodio en Podemos Hablar, donde relató que todo ocurrió en medio de la pandemia, cuando, en compañía de su hijo, tuvieron que comprar prendas. Así, mientras veía ropa, una mujer pasaba continuamente a sus espaldas, pasándola a llevar en cada momento.

“En un minuto le digo: ‘Oye, para por fa, hay que mantener la distancia’. Porque en ese momento había que mantener la distancia social”, recordó. Sin embargo, la mujer lo volvió a hacer, en un modo más agresivo.

“Yo le digo: ‘Oye, ¡Para!’, porque me empecé a asustar y ella viene y me empuja. Yo cometo el error y le digo: ‘Oye, hueona, para. No me toquís, ¿qué te creís?’ (sic.) y ella, al yo increparla, me empieza a insultar”, narró.

“Fue una cantidad que me empezó a dar miedo. Era tan agresivo lo que me decía, que me empecé a preocupar por mi hijo, que tenía ocho años”, aseguró, apuntando que quería huir de ahí.

Asimismo, la comunicadora lamentó que pese a los gritos e insultos “nadie aparecía. Todo el mundo ahí mirando, pero nadie pescaba”.

En un momento, la mujer decidió dejar la tienda, por lo que Vásquez optó por retirarse del lugar. “Voy saliendo del pasillo y se me acerca una niña urgidísima y me dice: ‘perdona que te moleste, pero la niña que te estaba gritando viene corriendo y dice que te va a matar’“, contó.

“Te juro por Dios que se me sale el corazón por la boca, busco un guardia y no veo a nadie”, así, reaccionó a dejar a su hijo sentado en un sector, y al buscar ayuda, “siento que me pegan aquí atrás (apuntando a su nuca) con algo, me empujan, y caigo arriba de toda la ropa”.

“Me pudo haber matado, porque pasé de un canto a una cuestión donde estaban las poleras. Lo primero que atino es a ver a mi hijo para que no diga ni haga nada, pero tiritando, cagada de miedo”, recordó.

Sin embargo, el ataque contra Yasmín Vásquez no quedó ahí. De acuerdo a la ex Milf, “no me alcanzo ni a parar y ella se pone lista para botarme de nuevo de una patada”.

Tras todas las agresiones, entonces una mujer decidió tomar acción en ese momento, poniéndose entre Vásquez, que seguía en el piso, y la agresora. “Ella dice: ‘¿A quién le vienes a pegar, hueona? Métete con una de tu porte’, porque era alta, y la señora también”.

Así, la mujer y su atacante se envuelven en una fuerte discusión. “Debieron haber sido 15 minutos de tortura y no apareció nadie, nadie, ni un guardia, nadie de la multitienda”, denunció Vásquez.

Yasmín Vásquez y su arrepentimiento tras el ataque

Finalmente, quien agredió a Vásquez se va del lugar, momento en el que, recién, la gente del local apareció en auxilio de la animadora. “Estaba tiritando, con ganas de llorar, y ahí recién aparece la jefa de piso y me dice ‘Oye, nadie presenció lo que pasó, pero si usted quiere subir, revisar las cámaras y hacer una denuncia”, le ofrecieron.

“Yo no quería ir al cuarto piso. Yo quería irme a mi casa, estaba cagada de miedo. Tenía miedo de que me estuvieran esperando afuera”, sinceró Vásquez entonces.

Pese a que no quiso tomar acciones ni reclamar por la falta de seguridad, Vásquez pidió que la escoltaran hasta su auto por seguridad de ella y su hijo.

Así, mientras dos guardias la acompañaron, Vásquez relató que ambos afirmaron tener más miedo que ella, debido a que habían sido amenazados de muerte en múltiples ocasiones.

“Subo al auto y me descontrolé, me pongo a llorar, llamo a mi marido y no le podía hablar”, contó, asegurando que su esposo le aconsejó devolverse y pedir los registros para realizar la denuncia. Sin embargo, por el miedo, Vásquez optó por ir a su casa.

“Me arrepiento tanto. Debí haber pedido las cámaras, debí reclamar. Está bien que no se hagan cargo de la seguridad afuera, pero yo estaba dentro de una tienda. Lo mínimo que exista alguien que pueda ir a separar a esta gente o llamar a carabineros.