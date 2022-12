La panelista de Milf, Francesca Conserva, explicó en el programa las razones que la llevaron a dejar la iglesia evangélica, esto luego de un particular hecho que vivió durante su proceso de rehabilitación para dejar de fumar.

La hermana de Claudia Conserva se encontraba debatiendo junto a Javiera Acevedo, Aranzazú Yankovic y Berta Lasala sobre cuáles métodos usaban para desconectarse, a esto Francesca relató que el meditar y cantar en grupo le había ayudado anteriormente.

“Es como lo que hace la gente en las iglesias, los evangélicos”, ejemplificó Aranzazú.

“Fui evangélica, me caí de la fé, pero era super potente cantar con los hermanos (…) mi iglesia era muy radical y yo ahí no (entré)”, comenzó explicando.

“Y yo iba a rehabilitación de drogas, pero porque fumaba (…) mis dos adicciones eran el cigarro y el chocolate”, las cuales trató en una iglesia de esta religión.

Sobre sus razones para dejar la religión, Francesca explicó a que se debió a un hecho que vivió con otra feligresa.

“Cuando yo dejé la iglesia fue porque dejé de fumar. 5 semanas y subí al tiro 8 kilos, entonces toda la ropa me quedaba muy chica y tenía así unas bubis. Un día que nos juntamos donde la pasé muy lindo, cantamos, y va una hermana y me dice una frase bíblica: ‘Con ropa ajustada se te ven tus pechos’ y no sé qué y ‘tú tientas a los demás hermanos’ y todo”, relató.

“Y ahí yo le dije: ‘A ver hermana para un poquito, yo seré prostituta para tus ojos, pero tú eres una farisea, porque tú no estás viendo el esfuerzo que yo estoy haciendo por Dios de no fumar y engordé, no estás viendo mi sacrificio’“. Posterior a eso, la hermana de Claudia Conserva cortó lazos con la iglesia a la que concurría.