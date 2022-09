Si existe una característica que muchos recuerdan al hablar de la reina Isabel II es su inmenso amor los animales, específicamente a sus perros corgis. Sin embargo, tras confirmarse la muerte de la monarca, a muchos les surgió una duda: ¿Qué pasará con sus mascotas?

Isabel II tuvo a su primer corgi a los 18 años de edad como obsequio de su padre. La mascota, llamada Susan, acabó siendo la cabeza de un árbol genealógico de 30 perros descendientes de la primera mascota.

Pese a su amor por criar muchos perros, la monarca decidió dejar de tenerlos hace diez años. Según consignó el medio inglés Telegraph, la reina había decidido detener el ciclo porque no quería que ninguno de sus perros tuviera que presenciar su muerte.

Sin embargo, el deseo no se cumplió. Pese a que no existe una lista oficial, se cree que Isabel tenía alrededor de cinco perros, incluidos dos corgis llamados Muick y Sandy, un Dorgi llamado Candy y dos Cocker Spaniel.

Según consignó Newsweek, hasta el momento no existe un plan oficial sobre el destino de los caninos y se especulan diferentes resultados: que queden bajo el cuidado de sus hijos o bien, con su personal.

what's your favorite royal corgi name mine is PLOVER pic.twitter.com/XiuIcluc9h

— Rebecca 'Mrs. Harris Goes to Paris Fan' Alter (@ralter) September 8, 2022