Arturo Domínguez reapareció en televisión tras casi 16 años. Lamentablemente no convenció al jurado.

Arturo Domínguez, ex ganador de Rojo en 2006 (con 16 años), no tuvo un buen paso por el programa The Voice, toda vez que ninguno de los jurados se giró durante su presentación. Por lo tanto, quedó eliminado.

Según detalló Página 7, durante su show Domínguez interpretó el tema Todo mi corazón, el cual popularizó Yuri años atrás. Sin embargo, esto no sirvió para convencer a la jurada mexicana.

Misma situación se vivió con Gente de Zona, Cami y Beto Cuevas, quienes no se mostraron convencidos con la performance de Domínguez.

Ex ganador de Rojo conversó con Yuri

Luego de su presentación, y tras confirmarse su eliminación, fue la propia Yuri quien conversó con el postulante.

En ese momento el joven hizo referencia a su paso por Rojo, programa que ganó cuando tenía era un adolescente.

“A los 16 años estuve en un programa de televisión que se llamaba Rojo, y después seguí cantando, el 2015 estuve representando a Chile en el Festival de Viña del Mar”, expresó.

También aseveró que estuvo un tiempo largo alejado de la música y los escenarios, por lo que el programa de Chilevisión era una especie de reencuentro.

“Me deprimí mucho con la música. No cumplí mi expectativa que tenía en ese momento, y yo aparte tengo otro trabajo de escritorio en el computador, entonces para mí este es el momento de mi vida donde estoy decidiendo ser valiente y dedicarme 100% a lo que me apasiona”, detalló.