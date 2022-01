El cantante Luis Jara (56) volvió este viernes al matinal Mucho Gusto y fue recibido por sus actuales conductores Diana Bolocco y José Antonio Neme. “Lo más bonito de todo es que uno siembra afectos”, dijo.

El regreso se dio en el marco de la celebración de los 35 años de carrera del intérprete de Mañana y Déjalo, y a sólo días de que anunciara que oficialmente ya no era parte de la señal de Bethia, y que se sumaba al nuevo programa Talento Rojo (TVN).

“¿Cómo te vamos a decir bienvenido, si esta es tu casa?”, le dijo al comienzo Bolocco, quien añadió que hace un tiempo tenía preparada una presentación pero por la contingencia no pudieron realizarla. “Se te extraña, tu energía. Te lo dije en la pausa, y lo mantengo, estás lejos en tu mejor momento”, sostuvo.

“Desde que salgo de pantalla hasta ahora he aprendido muchas cosas de mí. He tomado desafíos. Es súper difícil lo que hicimos con Silvana, soltar lo que habíamos construido. Nuestra casa, nuestros espacios”, dijo Jara, que meses atrás anunció que se radicaba en Miami, Estados Unidos.

En esa pausa, dijo, “aprendí a no hacer nada. Me van a tener envidia (…) no hacer nada y no sentirse culpable”.

Contó, además, que en este paso por Chile se reunió con Katherine Salosny, también exconductora del matinal. Asimismo, tuvo palabras para su nuevo proyecto en TVN como jurado, manifestando que estará “yendo y viniendo de Miami”.

“No he parado de saludar a la familia de Mega. Estuve 12 años acá, lo pasé la raja, fue maravilloso. Lo más bonito de todo es que uno siembra afectos. Y luego, cuando pasa esto, porque las cosas comienzan y también terminan como todo ciclo, uno se da cuenta de que se encuentra con las personas”, puntualizó.

Recordemos que la salida de Luis Jara de Mega fue confirmada a comienzos de enero por el intérprete, en una publicación de Instagram. “Gracias por las oportunidades, la complicidad, los equipos, los incontables momentos de emoción, de éxito y también de algunas decepciones”, escribió.

Desde el canal, en tanto, indicaron en un comunicado que dijeron que fue “una decisión tomada de común acuerdo y en los mejores términos entre ambas partes”.

“Luis fue una pieza importante en el crecimiento de Megamedia, en la construcción del liderazgo y en la conexión con la audiencia. Todos los programas en los que participó son parte importante de la historia de nuestro canal y de la televisión”, añadieron.