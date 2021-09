Fue hace algunos días que la comediante Jani Dueñas (46) se refirió a su fatídico paso por el Festival de Viña del Mar de 2019, donde no logró convencer al público y recibió pifias. La polémica animadora Patricia Maldonado recogió sus palabras y opinó que “esa señora no le ha ganado nada a nadie”.

Sus palabras llegaron en medio de su programa Las Indomables de este miércoles, donde comparte espacio con la actriz Catalina Pulido.

Ella, en dichos de Maldonado, “dice ‘cometí un error’… pero han pasado dos años, tres años. El error debió ser solucionado en el minuto, cuando de bajó del escenario (…) dice que cometió un gran error por no haberse preparado (…) y no tomó las medidas del caso“.

“Ya es tarde, ya pasó. Si ella hubiera reconocido de inmediato que la rutina era un fracaso, que la soberbia que tenía arriba, que era soez, decía unas cosas impresionantes… era fome”, apuntó luego.

Más tarde, refiriéndose nuevamente a Dueñas, la expanelista del matinal Mucho Gusto afirmó que “son personas que les cuesta mucho reconocer cuando algo han hecho mal (…) (tienen un) ego estúpido, porque esa señora no le ha ganado nada a nadie“.

“Su humor no lo entendió nadie. No solamente no lo entendió la gente en la Quinta Vergara, tampoco la gente en sus casas. No fue una pifia de la Quinta Vergara, fue una pifia de Chile y el mundo. Qué terrible”, puntualizó.

La presentación de Dueñas y sus dichos

Recordemos que Dueñas llegó al escenario de Viña del Mar en febrero de 2019, cuando el certamen era animado por Martín Cárcamo y María Luisa Godoy. En ese momento, el público no la recibió bien y comenzó rápidamente a pedir que baje del escenario.

Las pifias comenzaron desde la galería y con los minutos se extendieron a gran parte de la Quinta Vergara a pesar de los intentos de la humorista por continuar con su rutina. El público utilizó toda su creatividad pidiéndole, incluso, que “mejor se pusiera a cantar”, haciendo referencia a su trabajo musical en la agrupación de música infantil 31 Minutos.

En la conferencia de prensa posterior, Dueñas reconoció que “el público no enganchó con mi rutina” y ahora, a casi dos años de lo ocurrido, volvió a referirse a Viña en el podcast Perdona si no puedo ser sincera, donde reconoció que “nadie nunca me sugirió la posibilidad de que me fuera mal, como que no existía”.

“De esa noche hay partes que yo no me acuerdo, porque realmente la posibilidad de que eso pasara no estaba en los planes de nadie”, añadió luego.

Pensó, dijo, “a lo más no me pescan, a lo más paso sin pena ni gloria… las posibilidades eran que te vaya la raja (sic) o que pase mediocremente por aquí y va a dar lo mismo. Pero las posibilidades de una pifiadera de 15 mil personas y un circo romano descarnado posterior en televisión y convertirme en la niña símbolo del fracaso en Chile (…) no estaban en la cabeza de nadie”.

La oferta para presentarse en el festival, recordó, le llegó en noviembre, unos tres meses antes de subirse al escenario.

“Me equivoqué profundamente. Creo que me equivoqué en la decisión de ir al Festival de Viña con tan poco tiempo de preparación (…); en no ver la posibilidad de que me fuera mal, en no considerarla y no estar preparada para eso, con un plan B o emocionalmente; no me preparé para ese escenario, lo que no quiere decir que haya sido floja o no haya trabajado lo suficiente“, reconoció.

“A mí Viña me rompió. Me rompió para siempre, yo creo (…) es muy loco, porque yo no tengo la sensación de que esto haya sido algo malo para mí. Creo que es una de las experiencias de las que yo más he aprendido”, puntualizó.