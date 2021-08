Tras la nueva Ley de Alcoholes que busca disminuir la ingesta de este tipo de productos y fomentar su consumo responsable, hubo varias personas que criticaron o apoyaron la norma que además requiere presentar la cédula de identidad al momento de comprar cualquier bebida alcohólica.

Según información recogida por Biobiochile, “los menores de 18 años no podrán entrar a discotecas cuando en ellas se expendan bebidas alcohólicas. Además, se deberá exhibir cédula de identidad u otro documento siempre que se ingrese a cabarets, cantinas, bares y discotecas”.

No obstante, la medida no fue del agrado de muchos chilenos, entre ellos, la comunicadora Marcela Vacarezza, quien utilizó sus redes sociales para criticar a todos aquellos que votaron a favor de este proyecto.

A través de su cuenta de Twitter, la esposa de Rafael Araneda escribió un mensaje “con respeto”, el cual señala que: “¿De verdad no puedo ir a un restaurante con mis hijos y tomar alcohol porque estoy con ellos? Los que aprobaron esta ley no son más tontos porque no se levantaron más temprano. Con respeto sosí”.

El comentario recibió una ola de críticas, pero también de mensajes apoyando su idea, aunque varios le pidieron que “leyera” mejor el proyecto de ley, debido a que esta norma corre solamente para lugares que tengan pantente de bar y expendio de bebidas alcohólicas.

De verdad no puedo ir a un restaurante con mis hijos y tomar alcohol porque estoy con ellos?Los que aprobaron esta ley no son más tontos porque no se levantaron más temprano. Con respeto sosí. — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) August 17, 2021

Uno de las réplicas recibidas por un usuario de la red social manifestó que “hasta para eso eres floja leyó la Ley? Mire haga un ejercicio antes de escribir infórmese lea y después escribe le parece”.

“Pareciera que tomar alcohol es tan necesario que tomar agua. Con respeto sosi”, “Gente que no tiene para comprar pan Y lo que le importa a Marcela vacarezza es que no va a poder tomar en un restaurante”, fueron algunos de los comentarios en contra.

Hasta para eso eres floja leyó la Ley? Mire haga un ejercicio antes de escribir infórmese lea y después escribe le parece…. — claudio muñoz (@claudio84017223) August 17, 2021

En tanto, otros mostraron apoyo al comentario de la comunicadora diciendo que: “Si los pelotudos volaran, pasaría nublado”, “Es más peligroso que me tome un sour en un restaurant con mi hija a que encierren a un delincuente que agredió a su mujer o a unos pendex que realizaron un portonazo. No saben de prioridad en este gobierno”.

Si bien Vacarezza lleva un tiempo alejada de la televisión, no ha estado libre de polémicas. A principios de este año se llevó una ola de críticas tras viajar a República Dominicana en plena pandemia.

En esa oportunidad, se excusó diciendo que “no viajé desde Chile (no lo haría ahora). Lo hice ida y vuelta desde Miami cumpliendo las normas de cada país (…) No los iré a contaminar ni a llevar nuevas cepas”, y concluyó con que “cada país tiene su realidad”.