La comunicadora Marcela Vacarezza ha sido blanco de críticas luego de publicar fotografías de un viaje a República Dominicana en medio de la pandemia de covid-19. Tras las decenas de comentarios, decidió emitir un comunicado con el que, afirmó, buscaba que la gente aprenda “a no comentar a todas y a locas”.

Al menos cuatro recientes imágenes, colgadas en su cuenta de Instagram, dan cuenta del viaje de placer de la psicóloga, casada hace más de 20 años con el animador Rafael Araneda. En ellas se ve a la mujer en el país caribeño.

Las críticas, que en su gran medida fueron bloqueadas, apuntaban a una “irresponsabilidad” por emprender la travesía en momentos en que la pandemia ha cobrado más de 23 mil vidas en Chile y con cerca de un millón de casos acumulados en el país desde el arribo del virus a territorio nacional.

No obstante, a través de sus Historias de Instagram Vacarezza aclaró que el viaje comenzó desde Miami, en Estados Unidos.

“No viajé desde Chile (no lo haría ahora). Lo hice ida y vuelta desde Miami cumpliendo las normas de cada país (…) No los iré a contaminar ni a llevar nuevas cepas“, expuso.

Luego explicó que “cada país tiene su realidad” y sus propias normas para evitar los contagios. “Mientras algunos tienen la posibilidad de pasarlo mejor, otros no, como Chile hoy”, sostuvo.

La comunicadora aseveró que su hija mayor y gran parte de su familia está en Chile, por lo que se mantiene al tanto de la situación de la pandemia en el país. “No me burlo, no es falta de empatía”, insistió, añadiendo que el comportamiento del virus se ha comportado como un “sube y baja”.

En tanto, respecto de las críticas, informó que “varios fueron bloqueados porque aburren”. “No me diga usted cómo tengo que cuidarme ni a mi familia. Preocúpese de usted y de autocuidarse”, cerró.

Si bien los viajes están permitidos, República Dominicana, según datos de la Universidad Johns Hopkins, ha registrado más de 252 mil positivos acumulados de covid-19. En Estados Unidos, la cifra supera los 30 millones y en el mundo los 128 millones de casos acumulados.