La modelo y diseñadora colombiana Helenia Melán (24) se refirió a su transexualidad en una íntima conversación que sostuvo con Iván Cabrera (38) en el programa El discípulo del Chef (Chilevisión), donde ambos participan.

“Mi infancia fue complicada, no puedo decir que fui feliz porque te estaría mintiendo. Pero fue complicada. El hecho de haber transicionado en Colombia, vivir como una mujer trans en Colombia fue súper complejo. Porque soy la menor de cuatro hermanos y todos mis hermanos son hombres”, dijo Helenia a su compañero de equipo en la competencia gastronómica.

Ante esto, Iván le preguntó cuándo se había dado cuenta de su transexualidad. “Yo siempre la tuve clarísima, siempre, desde los cuatro años yo ya la tenía clarísima. De hecho, algo muy curioso, es que hasta el doctor le dijo a mi mamá antes de nacer que yo iba a ser mujer”, dijo la modelo, a lo que Cabrera respondió: “Bueno, y lo eres”.

“¿Cómo lo tomaron en tu familia?”, preguntó luego Iván, a lo que Helenia respondió que en general bien, salvo por uno de sus hermanos. “Mi mamá, mi papá, mis hermanos, siempre me han apoyado muchísimo. Tengo una relación un poco complicada con unos de mis hermanos, porque es súper religioso”

Luego, en las entrevistas personales ante cámara, Helenia dijo estar muy orgullosa de su historia. “A pesar de que tengo una historia particular y me siento súper orgullosa de ella, siento que igual es algo que es personal para mí y es algo que no lo hablo generalmente con todas las personas”, indicó.

“Pero en el equipo en el estoy me siento demasiado cómoda y siento que ya va siendo hora de un poco empezar a contar mi historia, que es lo que me enorgullece, me hace ser yo y me hace ser Helénia. A pesar de que el ser trans no debería ser tema, siento que actualmente lo tiene que ser, porque la gente tiene que educarse y tienen que haber más respecto a la comunidad trans”, dijo en declaraciones recogidas por Glamorama.

“Saber que al final la información es la clave de todo y la clave para todos es el respeto, y entender eso. Saber que las personas somos muchos más que solamente una etiqueta, somos personas”, finalizó la modelo que también es activista trans.

Después de años viviendo en Chile, Helenia Melán fue reconocida como mujer

Cabe destacar que en 2019 y después de casi cinco años en nuestro país, Helenia Melán pudo ser reconocida como mujer en su cédula de identidad chilena.

En ese entonces, la modelo ya había sido reconocida con género femenino en su pasaporte colombiano, invocando la Ley de Identidad de Género de ese país.

Recordemos que en Chile, esta ley fue promulgada el noviembre de 2018 y publicada en el diario oficial en agosto de 2019.

“Helena Pacheco Melan” se leía en una imagen que la modelo compartió en ese entonces en sus historias de Instagram, donde aparecía que su cédula chilena indicaba “Sexo: F (femenino)”, mientras se veía que en la anterior decía “M” de “masculino”.