“No sacamos nada con estar todos vacunados, si estamos todos con depresión”. Con esas palabras, el actor y guionista Rodrigo Bastidas (60) se refirió a la crisis que vive el mundo de la cultura tras las restricciones por la pandemia de covid-19.

El rostro nacional, conocido por sus participaciones en Loca piel, Machos y Socias, estará este sábado en el horario prime de TVN con la obra Hijos de su madre, una producción, en sus palabras, “políticamente incorrecta” por la que apostó la señal pública en medio de los problemas de la industria.

Por eso celebró que “en televisión empiecen a existir obras de teatro que le hacen bien a TVN y al público”. Según su análisis, el arte “está en la UTI”. “El cine no existe, el teatro no existe, y la televisión se hace con mucho esfuerzo de los canales, con todos los protocolos habidos y por haber… pero está todo parado”, dijo en conversación con BioBioChile.

Y es que, agregó, “también tiene que haber un espacio para recrearse, para la cabeza, porque también tenemos que estar bien de ahí. No sacamos nada con estar vacunados si estamos todos con depresión, ansiosos, deprimidos. Este tipo de cosas ayuda a la gente”. Llamó, además, a que se apoye este tipo de iniciativas.

Éxito de Mega

Bastidas, además, ha tenido desde 2014 un trabajo silencioso en Mega que hizo triunfar al canal en el área dramática: es uno de los guionistas de las teleseries más exitosas o comentadas. El hombre ha estado detrás de Pituca sin lucas (con Elena Muñoz), 100 días para enamorarse y Edificio Corona (con Daniela Castagno), que aún está siendo emitida.

“La palabra éxito me complica un poco, porque no lo relaciono sólo al rating. También para mí es importante hacer una teleserie que me entretenga, que sea un buen trabajo”, reconoció. “No digo que en lo fue me fue mejor es lo que más me gusta (…) no me quedo sólo con las que me va bien”.

Para él, “la teleserie chilena es fundamental, es parte de su idiosincrasia permanente de entretención”, argumentando que al público le gusta que lo retraten.

Edificio Corona ya finalizó sus grabaciones, por lo que prontamente entraría a su recta final. Mientras, Bastidas afirmó estar en “proceso de creación” en momentos en que continúa su contrato con la estación de Bethia.

Para este domingo a las 20:00 horas, en tanto, espera el estreno del filme Consuegros, dirigida y escrita por él.

Hijos de su madre

La obra, que llegará a la pantalla en el espacio Nuestro Teatro con la coproducción de Cultura Violeta, “trata de cuatro hermanos que se juntan porque murió su madre (…) y no saben si la van a incinerar o enterrar. Además hay que repartirse la casa, pero hay dos que todavía vivían con ella”.

Afirmó, además, que es una producción “políticamente incorrecta”.

Bastidas agregó que “están los otros dos hermanos que son los que la llevan. Una que vive en Canadá, exitosa. El otro es un político que está pensando en reelegirse como diputado, con una visión completamente incorrecta del mundo”.

Según especificó TVN, el ciclo de obras, que incluye otros títulos como Matrimonio sobreviviente y La vecina de arriba, están dirigidas por Rodrigo Sepúlveda, quien recientemente trabajó con Tengo miedo torero.

Los elencos, en tanto, estarán compuestos también por conocidos rostros como Julio Jung, Rodrigo Muñoz, Claudia Pérez, Elena Muñoz, Daniela Muñoz; Sergio Hernández, Sandra Solimano, Catherine Mazoyer, Gabriel Prieto y Magdalena Max-Neef.