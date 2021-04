El maestro de la música Valentín Trujillo conversó este lunes con Julio César Rodríguez en el programa de Radio Bío Bío Podría ser peor. En el espacio, el pianista que está pronto a cumplir 88 años acusó un abandono por parte del Gobierno hacia el mundo cultural en medio de la pandemia. “No podemos seguir esperando. Es angustioso”, dijo.

El artista, que cuenta con más de 70 años de trayectoria, pidió apoyo hacia los músicos en momentos en que no se permiten los eventos masivos para prevenir eventuales contagios de covid-19.

“Los dinero son solamente para proyectos, pero en los hechos, los músicos no hemos recibido absolutamente nada. Hemos sido invitados a reuniones que no han tenido ningún efecto. No podemos seguir esperando. Es angustioso”, acusó.

“El problema es que las personas que tienen que decidir esto, tienen solamente un 9% de aprobación. Entonces, claro, con un 9% de aprobación, están totalmente ciegos y sordos para lo que pide una Cámara de Diputados, con mayoría, el Senado con mayoría”, agregó.

Por otra parte, tuvo palabras para la contingencia y aseguró que “hay un 90% de gente diciendo ‘dame el 10% que me corresponde, que lo necesito’. ‘Es que te va a faltar en 20 años más cuando jubiles’. ‘Bueno, sabré resolverlo en 20 años más, dámelo ahora, lo necesito ahora, para mis hijos, para mí, para esta tarde, no tengo que echarle a la comida"”. “Es una cosa que a mí me pone muy triste”, confesó.

Más tarde se refirió a su trayectoria, señalando que “ver finalizada la carrera cuando aún tengo algo que decir, es muy triste. Pero esta carrera no me la termina el virus, me la terminan autoridades que no quieren abrir caminos para que los músicos puedan desempeñarse“.

“Atiéndannos, pregúntennos qué queremos, cómo lo podemos hacer”, fue parte de su llamado.

La conversación llegó luego que días atrás, en El Mercurio, publicara su carta “Grito desesperado por la música”, en la que dio cuenta de la delicada situación en que viven muchos de sus colegas y exigió políticas públicas de ayuda al Gobierno.

“Es una sensación angustiante, que me tiene aquí clamando por un salvavidas para la música chilena, en un grito que no detendré mientras tenga voz y fuerza. Es urgente, que el gobierno concrete una ayuda real, para todos aquellos para quienes la música es nuestra vida, nuestra pasión. Necesitamos saber que se agotarán todos los esfuerzos para impulsar nuestro arte apenas sea posible. Este es un grito por mí, por todos y todas, para permitir que en una de las peores crisis que ha enfrentado la humanidad en el último tiempo, aun tengamos ganas de seguir viviendo”, fue parte de su escrito.

