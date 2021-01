EL ex chico reality Luis Mateucci decidió apartarse de la televisión para incursionar en el mundo de la música. Mi ex es la canción con la que debutó este 2021 y espera sea el punto de inicio de una nueva carrera.

“Si hay algo que me gusta es ser showman y tuve que sacar toda mi experiencia”, comentó el argentino a BioBioChile.

Respecto a la canción, su autor destacó principalmente el trabajo detrás del video grabado en una parcela de Chicureo. “Me siento capacitado para hacer un buen videoclip y de nivel multinacional, por más que se haya producido en Chile. Yo creo que no tenemos nada que envidiarle a un video de Maluma, Nicky Jam o Farruko”.

La producción del trasandino destaca por sus ritmos urbanos, fue producida por ZLG y Handy y publicada bajo el sello Cab Music.

El video es protagonizado por el cordobés junto a Giuliana Cagna, quien precisamente es una expareja del ahora cantante. Al respecto, opinó que “Yuli, además de ser mi ex es super profesional”.

El primer sencillo de Mateucci sería el puntapié inicial de lo que espera sea una larga carrera musical y su principal desafío es convertir a Mi ex en un hit del verano para más adelante recorrer Chile y el mundo. “Quería contar algo que me caracterizara y por lo cual me había hecho conocido. Es algo recurrente en mi vida como mis ex y las mujeres”, comentó.

“Además, me interesaba dar un finish a mi carrera televisiva y comenzar desde cero en la música. Con esta canción quiero transmitir felicidad y la posibilidad de olvidarse por unos momentos de las situaciones malas en la vida, aunque sea por unos instantes”, añadió a sus palabras.

Luis Mateucci se hizo conocido en Chile por su participación en distintos reality shows como Volverías con tu ex en 2016 y Doble Tentación al año siguiente.