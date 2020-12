La cadena de canales Fox tendrá un radical cambio de imagen a partir de febrero de 2021. La marca de The Walt Disney Company comenzará a ser conocida en el territorio latinoamericano bajo el nombre de Star.

Los canales de entretenimiento verán reemplazados todos los nombres Fox por Star. Lo anteriormente mencionado dará como resultado a los nuevos Star Channel, Star Life y Star Premium.

A su vez, algunas señales serán rebautizadas como el caso de Fox Premium Movies que pasará a llamarse Star Hits, Fox Premium Familiar será Star Fun, Fox Premium 1 en Brasil se llamará Star Hits y el mismo caso aplicará a Fox Premium 2 de dicho país, que será conocido como Star Hits 2.

Adicionalmente, los canales Fox Premium verán removida la característica de su nombre, donde a partir del verano serán conocidos como Star Series, Star Action, Star Comedy, Star Cinema y Start Classics.

“Star llegará a Latinoamérica para seguir ofreciendo el mejor contenido de entretenimiento general de los canales lineales Fox que, a partir de febrero, cambiarán su nombre a Star. De este modo, Star continuará el legado de éxito de Fox ya consolidado desde hace muchos años y sumará, además, otras novedades relevantes” comentó Diego Lerner, presidente de The Walt Disney Company Latin America.

La marca “ratifica así su misión de alcanzar con contenidos relevantes a todos los segmentos y audiencias en toda la gama del entretenimiento audiovisual”, añadió Lerner.

Desde la cadena explicaron que series como Los Simpson, The Walking Dead y This is Us y las películas más taquilleras de los canales Fox continuarán en la programación de los nuevos canales Star.

Sin embargo, el anuncio no sólo se refirió a cambios del contenido ofrecido actualmente por la marca, sino que se adelantó el próximo estreno de Star+, el servicio de streaming por suscripción de contenidos de entretenimiento para Latinoamérica que estaría disponible hacia mediados del próximo año.