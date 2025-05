Camila Fernández, expareja del actor de ‘Los 80’, Lucas Bolvarán, reveló en una reciente entrevista que sufrió diversos malos tratos del hombre detrás del recordado “Félix Herrera”.

En una entrevista con ‘Only Fama’ la joven aseguró que el artista de ‘Vencer o Morir’ la golpeó estando embarazada y que incluso la instó a abortar. Acusaciones que se suman a las ya realizadas hace unos días cuando aseguró que el actor no paga la pensión alimenticia a sus gemelas y que tampoco tiene contacto con ellas.

Tras conocerse en 2014, ambos iniciaron una relación que, tal como expuso Camila, llevó a su embarazo en 2017. Apenas se enteró de la noticia, la joven se lo comunicó al actor, quien no tuvo la mejor reacción.

“Me dijo: ‘No, Cami, no podemos ser papás, ¿por qué no abortas mejor?’“, la instó. De acuerdo a Fernández, Lucas Bolvarán se excusó en que no podía hacerse cargo de las bebés, ya que estaba pronto a ingresar a la universidad y ella aún era “muy chica”.

“Pensé en el aborto, pero porque él como que me lo imponía. ‘Cami, si tú no abortas, yo no voy a estar más contigo’, más que nada manipulando la situación“, agregó.

La relación se fue mermando rápidamente y, según revela Fernández, el actor la habría agredido físicamente aun estando embarazada.

“Fui a constatar lesiones al día siguiente, fui a Carabineros, me tomaron declaraciones y ahí fue cuando me enteré de que tenía un embarazo gemelar”, relató a ‘OF’.

Desde ahí la relación se quebró por completo y Lucas decidió alejarse de ella y de sus hijas.

Fue en 2018 que el actor emitió un comunicado al respecto, donde aseguró que “jamás llegaron a incluir ningún tipo de agresión física”, además de “que nunca he tenido una conducta violenta con ella, ni psicológica, física ni sexualmente”, afirmó.

En el mismo texto, Bolvarán aseveró que intentó hacerse cargo de sus hijas, sin embargo, Fernández y su familia se lo habrían impedido. No obstante, “mi intención siempre ha sido hacerme cargo y asumir mi responsabilidad como padre”, dijo en aquella época.

Dos años más tarde, en 2020, Camila interpuso una demanda por paternidad contra el actor, además de exigir una pensión de alimentos para las niñas, sin embargo, “Lucas no ha pagado, y se lo ha notificado dos veces, pero no aparece”, dijo al mencionado programa.

Además, la joven reveló que tanto el protagonista de ‘Los 80’ como su familia no tienen contacto con sus hijas: “No le importa la existencia de mis hijas”, concluyó.

Cabe mencionar que Lucas Bolvarán no se ha referido a las nuevas acusaciones de su expareja.