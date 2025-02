Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Una exniñera del hijo del escritor Neil Gaiman ha interpuesto una demanda acusándolo de violación, lesiones, coacción y trata de seres humanos. La mujer alega que comenzó a trabajar para el matrimonio en Nueva Zelanda en 2020 y que las agresiones sexuales empezaron en febrero de 2022. En la demanda se detallan abusos violentos, incluyendo instancias donde perdió el conocimiento por el dolor. Se señala que la esposa de Gaiman, Amanda Palmer, tenía conocimiento de los abusos y no hizo nada para detenerlos. La demandante cifra en 7 millones de dólares los daños y perjuicios solicitados. Aunque Gaiman no se ha referido a esta demanda, en enero reconoció parcialmente otras acusaciones en su contra. La serie de Netflix basada en el cómic escrito por Gaiman, The Sandman, finalizará tras su segunda temporada, anuncio que sale a la luz tras las acusaciones contra el autor.