Durante la emisión de los Premios Grammy el músico y compositor estadounidense, Kenneth Edmonds, conocido en la industria de la música como Babyface, vivió un incómodo momento con la reportera Krysta Fauria.

La periodista estaba junto a su colega, Leslie Ambriz conversando con el 13 veces ganador del Grammy cuando la nominada a Mejor Nueva Artista, Chappell Roan, apareció a espaldas del creador de al menos 26 éxitos musicales, desde “I’m Your Baby Tonight” de Whitney Houston a “Baby I” de Ariana Grande.

Y en ese preciso instante, mientras Babyface formulaba su respuesta, Fauria dejó salir a su fanatismo y comenzó a gritar el nombre de Chappell frente al artista.

“Es interesante que…”, “¡Chappell, Chappell!”, comenzó a gritar la reportera frente a las cámaras. “Si, si quieren, hagan eso”, les contestó el cantante, les devolvió el micrófono y dejó el lugar.

Aunque su compañera, Ambriz, le advirtió a codazos que su acción era irrespetuosa, Fauria no se detuvo y terminó logrando su cometido de entrevistar a Roan, todo mientras su colega se deshacía en disculpas a Babyface.

This is so disrespectful how Babyface was treated in this interview. Babyface has had such a significant impact on the music industry, in sooo many ways. Its maddening to see a LEGEND not get the respect and attention they deserve. He is a pioneer and deserves so much better than… pic.twitter.com/adXhcN2jY1

— Khloé (@khloekardashian) February 3, 2025