Varias mujeres acusan al escritor y guionista Neil Gaiman, autor de \'The Sandman\', de agresión sexual, sumándose a acusaciones anteriores. Reconocido por obras como \'Good Omens\' y \'American Gods\', fue señalado en el podcast \'The Tortoise\' el año pasado. Ocho mujeres relatan sus experiencias en el artículo de \'New York Magazine\', elevando el total de acusadoras a doce. Los testimonios describen prácticas de sexo duro y sadomasoquismo sin consentimiento, incluyendo situaciones con el hijo de Gaiman presente. A pesar de defender que las interacciones fueron consensuadas, las acusaciones han impactado en sus proyectos, con la cancelación de la tercera temporada de \'Good Omens\' y la detención de producciones por parte de Disney y Netflix.